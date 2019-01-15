阿湯哥繼續拼命！　《不可能的任務》確定拍第7、8集　

▲《不可能的任務：全面瓦解》。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《不可能的任務：全面瓦解》（Mission: Impossible - Fallout）成為該系列電影最賣座的一部，派拉蒙影業決定繼續發展下去，現在傳出已經和導演克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）簽下2部合約，第7集和第8集會接續拍攝。

《不可能的任務》系列電影為湯姆克魯斯（Tom Cruise）的代表作品，首集於1996年上映，第6集《不可能的任務：全面瓦解》於2018年7月上映，在全球創下7億9110萬美元的票房，而且好評居多。

▲克里斯多福麥奎里和《不可能的任務：全面瓦解》演員合照。（圖／翻攝自克里斯多福麥奎里IG）



克里斯多福麥奎里接連2部都獲得亮眼成績，據《綜藝報》（Variety）報導，他除了會回歸執導第7集和第8集外，也會擔任編劇，這2集會像《復仇者聯盟》3和4一樣，接連拍攝，預計於2021和2022年的夏天上映，以避免與派拉蒙和湯姆克魯斯的另一部合作鉅片《捍衛戰士2》在2020年對打。

雖然尚未經過證實，但克里斯多福麥奎里先前便透露對第7集的想法，希望做一些與眾不同的事情，除此之外，他也在洽談接下派拉蒙另一部計畫中的作品《Without Remorse》，將由《黑豹》麥可‧B‧喬丹（Michael B.Jordan）主演。