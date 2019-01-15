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阿弟失業3年財產剩3元！　Mei自己生日卻送他40萬重機…原因網淚讚：太偉大

記者田暐瑋／綜合報導

Mei（邱馨葦）2007年和Energy成員阿弟（蕭景鴻）結婚，育有2個寶貝女兒，婚後才發現老公存款剩3塊的她，家裡全靠她賺錢，一度說出傷人的難聽話，夫妻倆關係一度降至冰點，她最後改用鼓勵方式挽救婚姻，在自己生日時砸錢買重機送對方，老公不解問了原因，她的回答讓全場男來賓羨慕不已，直呼：「太偉大了！」

▲Mei送阿弟一台重機。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Mei送阿弟一台重機。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

Mei當年礙於阿弟的偶像歌手身份，秘戀多年就連生小孩都無法有老公陪在身邊，兩人結婚後，阿弟因為Energy走下坡而失業，最慘的時候曾經3年沒工作，連房子都是她買的，她透露自己的收入曾是對方的10倍，呈現女強男弱的婚姻關係，夫妻倆常常發生爭執，她曾對男方說出：「你現在吃的喝的用的住的都是花我的，你覺得應該嗎？」讓阿弟一度沮喪失志，最後索性擺爛。

▲Mei送阿弟一台重機。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Mei暢談維持婚姻幸福的秘訣。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

因為大小爭吵不斷，Mei驚覺再這樣下去就會走上離婚一途，改用鼓勵的方式讓老公重拾自尊心，看到老公吸地，就會狂稱讚對方好帥，常常告訴老公：「家裡的一家之主還是你，我只是暫時幫你賺錢。」雖然是自己賺了錢回家，但她都會改用「我們賺了錢」的方式來分享，阿弟一開始還會反問：「不是我賺，是你賺的。」她就會解釋：「我出去工作的時候，你在家裡顧小孩洗衣服，那一半的錢就是你的。」

Mei深信建立老公的自尊心是家庭和樂的關鍵，直言夫妻倆在溝通時絕對不能用酸的，一定要做面子給男人，否則男人在家尋求不到自信，就很容易「往外發展」。透露2018年自己生日時，她送了一台約40萬元的哈雷重機給阿弟，對方不解為何她生日反而要送禮物送人，她回答：「我生日如果做什麼事情會讓我開心的話，就是讓你開心。」讓其他來賓直呼：「好偉大喔！」

▲Mei送阿弟一台重機。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Mei送阿弟一台重機。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

經過多年的磨合，Mei悟出一個道理，就是女人要懂得裝笨，讓另一半知道這個家還是需要自己的存在，她在外面雖然努力賺錢，但回家就是當一個笨蛋，劉雨柔也補充：「很多事我們可以自己做，但我們選擇不做，我們讓你做。」苦苓也同意：「男人用虧的用損的沒有用。」

▲Mei送阿弟一台重機。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Mei。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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