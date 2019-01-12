理科太太國中土味舊照曝光！　「15年前對比照」差很大…網驚呼：哇賽

記者田暐瑋／綜合報導

網路紅人「理科太太」（陳映彤）短短87天就竄紅，累積69萬人次訂閱，在2018年的YouTuber界殺出一條血路。她不僅出身貴族學校，大學和研究所也是美國名校，堪稱是人生勝利組，有網友起底她至少15年前學生時期的舊照，戴著厚重無邊框眼鏡，看起來頗為平凡，臉型也差很多，對比圖讓不少人相當吃驚。

理科太太被PTT網友起底在薇閣國中就讀的學生時期舊照，只見她穿著黃色運動服，戴著透明無框眼鏡、留著瀏海，鼻子也比現在再扁塌一些，眼睛也小了不少，以前的臉型則是偏方正，和現在橢圓的臉型差很大，乍看之下像是不同人，發文網友也開玩笑猜測她是不是有進廠維修。

▲理科太太。（圖／翻攝自PTT）



但不少人認為，理科太太學生時期感覺比較圓潤，長大後瘦下來可能臉型才有改變，且加上後天化妝和穿衣技巧，難免會有不小落差，認為她大致的輪廓和神韻都沒有變太多，應該不是靠後天整型，也有人開玩笑說，以前沒有濾鏡，現在理科太太拍片都會打光，多少有修飾效果，會長得不太一樣是難免的。

▲理科太太舊照。（圖／翻攝自PTT）



理科太太家世背景神秘，PTT上一度有網友瘋傳她的爸爸是台灣飛利浦總經理，但未獲證實，她在小學就被送入貴族名校薇閣，一路念到高中畢業，有網友透露，12年學費算下來，學費130萬元跑不掉，她在高中時申請上中央研究院生命科學資優培育計畫，因為當中研究員的推薦而決定出國念書，申請上了密西根大學安娜堡分校，雖然對心理學也有興趣，但最後還是選擇了最愛的生物醫學工程。

理科太太2018年6月開台，當初只花了87天就爆紅，奪下「ELLE最具風格Youtuber」及「2018Youtuber快速竄紅創作者」，頻道目前已超過69萬人訂閱，近來積極和演藝圈名人合拍影片，最新的來賓是蔡康永，蔡康永直言一開始只覺得理科太太都是先寫好稿子，影片只是照稿演出，一深入對談後才發現她天南地北都能聊，忍不住讚嘆：「你肚子裡很有東西耶，太怪了！」讓網友忍不住笑說：「不愧是智商170的女學霸。」

▲理科太太舊照（圖／翻攝自PTT）

▲網友反應（圖／翻攝自PTT）