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109黑辣妹「15年後變白肌天菜」！　渾圓極品辣照曝光…網暴動瘋喊：戀愛了

記者田暐瑋／綜合報導

日本10多年前曾經歷一場不可思議的時尚潮流，當時年輕女生們個個把皮膚曬成小麥色，抹上白色眼影與唇膏，成為澀谷街頭最引人注目的109辣妹。當年的辣妹教主かぁ～たん（Kaatan）現在已經為人母，且恢復成白皙膚色，真面目清秀甜美，美到讓人讚嘆。

日本節目「出没！アド街ック天国」認為東京是最能代表「平成年代」的都市，節目找到了16年前才19歲的辣妹教主かぁ～たん，她現在恢復本名渡邊かなえ（渡邊加苗），且已經結婚生了3個小孩，臉蛋恢復成天生的白皙肌膚，妝容也變得簡單優雅，渾身散發清純氣質，是個十足的美人胚子。

▲辣妹教主渡邊加苗。（圖／翻攝自日網）

▲辣妹教主渡邊加苗。（圖／翻攝自日網）

恢復成一般人之後，渡邊加苗現在的職業是大卡車司機，如此費體力的工作和她的臉蛋形成強烈反差，讓不少人驚呼連連，「這顏值太高」、「以前的黑皮膚掩蓋住了她的美貌」、「這根本是大卡車司機界中的隋棠」、「美到可以出道了吧」。

▲辣妹教主渡邊加苗。（圖／翻攝自日網）

▲辣妹教主渡邊加苗現在變超正。（圖／翻攝自日網）

其實，渡邊加苗的爸爸也是大卡車司機，從小耳濡目染也培養出興趣，現在除了考有大卡車駕照外，還兼職擔任模特兒及設計師的工作，她深知日本開大卡車的女性不在少數，但一般司機制服都相當樸素陽剛，因此著手設計專給女司機穿的制服，有美貌又有才華，讓人敬佩不已。

▲辣妹教主渡邊加苗。（圖／翻攝自日網）

▲渡邊加苗身材超火辣。（圖／翻攝自日網）

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109辣妹, 渡邊かなえ

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