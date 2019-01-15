吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

記者田暐瑋／綜合報導

吳宗憲除了主持歌唱事業，還自己創立了經紀公司，旗下有ㄚ頭詹子晴、吳姍儒、綠茶、斯亞等藝人。ㄚ頭的男助理章魚同時也是吳宗憲的助理，近日上節目要求加薪，卻被吳宗憲起底他曾撞壞自己的名車，一修就是半年，30萬當場蒸發，還害吳宗憲被偷走5萬元現金，「怎麼好意思（要加薪）！」

吳宗憲在《小明星大跟班》透露有次到島上出外景，錢包裡塞了滿滿4、5萬現金，因為助理章魚沒注意，害他現金全被偷走；另外有一次是章魚幫忙停車，明明停車場很大，他卻在倒車時「砰」一聲撞牆，害吳宗憲的名車一次維修就要30幾萬，修了半年才能上路，讓章魚聽了超羞愧。

▲吳宗憲透露車子被助理撞壞。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



章魚同時是ㄚ頭、吳姍儒、吳宗憲的助理，但主要是以ㄚ頭為主，他上節目要求每個月要加薪1萬元，馬上被吳宗憲訓斥「滾！」不過他解釋，因為ㄚ頭容易忘東忘西，他常常要在開錄前飛車來回幫ㄚ頭拿衣服，甚至還充當ㄚ頭的模特兒，供對方遠端試衣等等，讓他覺得自己賣命了一整年，想要加點薪來養家活口。

事實上，吳宗憲還曾透露某次正在日本錄影，回國後卻意外收到罰單，「不可能啊！怎麼會出現在台中？！」還因為超速而遭開單，仔細比對罰單上的照片，確定是他的勞斯萊斯，「但是怎麼會張燈結綵？」之後才發現是天兵助理的哥哥結婚了，加上對方拿有鑰匙，車子就直接被開去迎娶當禮車用，但助理卻沒有事先知會，因為罰單才讓整件事曝了光。

▲吳宗憲公司助理章魚。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）