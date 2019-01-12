《玩很大》試用期滿！小鬼卡關突爆「可能我被換掉」　網錯愕：真要走？

記者田暐瑋／綜合報導

小鬼（黃鴻升）近期加入《綜藝玩很大》擔任小隊長，力抗元老KID（林柏昇），每一集對決都讓人看得心驚膽戰，即將播出的新一集中，他因為擔任小隊長3個月的試用期滿，又面臨死對頭坤達，過程中難關重重，他突然語出驚人：「有可能我突然間被換掉。」讓不少粉絲也很錯愕。

小鬼在新一集面臨極大挑戰，KID隊找來大魔王坤達，在提前曝光的預告中，他闖關不斷遇到難題，也不是很順利，反觀KID和坤達合作無間輕鬆過關，他為了保護小隊長名聲，誓死奮戰，而坤達也為了一雪之前小隊長票選落敗的恥辱，卯足全力PK，光是預告就讓人超級激動。

▲綜藝玩很大。（圖／翻攝自綜藝玩很大臉書）



這場硬戰引起粉絲極大關注，製作單位也直言，新任小隊長3個月的試用期到了，讓小鬼無奈笑說：「所以有可能我突然間被換掉。」而留言區也分成兩派，有人支持小鬼，也有人支持坤達，「坤達真的是遊戲王，鬼哥加油啊別被換掉」、「該來的還是要來」、「終於讓兩人在節目中一決高下了」、「小隊長要換人了嗎」。

小鬼加入《綜藝玩很大》擔任小隊長受到大家關注，雖然拼命奮戰，但首戰失利讓他難以忘記，不過之後戰績急起直追，他的拚勁大家都看在眼裡，日前他在慶生會上感動表示，心裡更多的可能是一路走來的五味雜陳，他說很開心在2018年能加入《玩很大》這個大家庭，受到很多人的照顧，也收穫許多意見及支持，特別是能在憲哥身上學到很多，官腔感言立刻被一旁的KID吐槽：「你好會講話喔！」

▲坤達對戰小鬼。（圖／翻攝自綜藝玩很大臉書）



不過之所以小鬼會這麼感性是有原因的，他說加入《玩很大》是人生的一個轉折點，坦言在加入之前，其實一直在思考自己是不是要繼續走主持這條路，「但這麼棒的team、這麼棒的partner，還有一群忠實的粉絲，我覺得加入這個大家庭，真的是一個非常大的榮幸。」

話鋒一轉，感謝起當時幫忙投票的粉絲，至今小鬼還記得票數123564，KID戲稱坤達有申請驗票還提出投票無效，他則接話：「好像差3000啦！」幽默融合台北市長選舉的話題。

