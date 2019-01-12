17歲少女泡湯被揭「亂倫房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

記者田暐瑋／綜合報導

醫院裡的恥度無極限！有一名17歲少女和表哥去洗溫泉，洗到一半卻突然昏倒，趕緊被送到醫院治療，醫生檢查後發現少女竟然懷孕，且已經有胚胎，還有了心跳，父母被請進小房間了解狀況後，再走出來則是臉色鐵青，才知道原來少女肚子裡的寶寶竟然是表哥的種。

17歲少女去洗溫泉，因為過程中突然暈倒，被同行的表哥送到醫院，醫生一檢查才發現原來少女懷孕了，且肚中的胚胎也有了心跳，少女父母之後趕到醫院，醫生解釋暈倒原因後，爸爸憤怒瞪著「肇事」的表哥，媽媽則是背對病床氣到說不出話，少女整個人躲進被窩不敢出聲，表哥也是一臉不知所措。

▲表哥亂倫表妹。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



看到這一家人的反應，隔壁床的家屬大嬸就走到護理站打聽，護理人員表示不是家屬不能問病人狀況，沒想到大嬸不死心，索性在少女的床位附近不斷徘徊，一直想打探消息，最後少女媽媽忍不住講出一切，大嬸馬上連「嘖」三聲：「表哥耶！你們要不要拿掉，還是要留著？如果拿掉會不會有嬰靈？」開始在旁邊瘋狂碎碎念。

少女一家人不堪其擾，確認女兒沒事後就趕緊出院，之後這個大嬸竟然拿起手機，開始把剛剛聽到的亂倫故事四處散播，其他人也全都聽得一清二楚，讓醫生相當傻眼。