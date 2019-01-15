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孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

記者田暐瑋／綜合報導

18歲孫安佐從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，藉著健身、動漫題材下手，吸引了許多粉絲觀看，短短就幾個月就成為網路紅人。14日晚間他開直播和粉絲互動，被問及沉默超過30天的狄鶯近況，以及父母賣房籌錢的傳言，他也首度做出回應。

狄鶯自從飛美救子，一直到回台灣後都沒有出面說明，全靠孫鵬對外發言，一度傳出她下定決心退出演藝圈，要好好陪伴兒子。而孫安佐14日晚間在IG開直播被問及父母是不是賣掉房子救他，他也直言：「沒有賣房子好嗎，沒有，不然我住哪裡！」

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG／達志影像／美聯社）

▲孫安佐首曝狄鶯近況。（圖／翻攝自孫安佐IG／達志影像／美聯社）

至於一回台轉型成為YouTuber成功，狄鶯有沒有反對？孫安佐也大方回應：「她說沒問題啊！」更透露狄鶯目前狀況很好，感謝網友關心。而在美國鬧出軒然大波，孫鵬和狄鶯花了上千萬營救，外界也好奇事後有沒有受到爸媽處罰，他沒有正面回答有或沒有，而是說：「我坐了8個月的牢，這樣的教訓可以了。」

孫安佐說在美國監獄時曾遇過一件很怪的事，當時他看到一位獄友有很棒的臀肌，對健身很感興趣的他，立刻讚美：「你的臀肌很好看！」沒想到對方可能誤會他是gay，要他別鬧退散，他嘗試解釋自己的想法，卻被對方回嗆：「你最好離我遠一點！」至於有沒有「撿對方肥皂」，他斬釘截鐵地說：「No！」

▲▼孫安佐講英文和講中文的模樣差超多。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲孫安佐講英文和講中文的模樣差超多。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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