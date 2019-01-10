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戴牙套被球擊中！　鋼線斷裂「插進肉裡又穿出來」…正妹嘴被縫住像肉串

記者田暐瑋／綜合報導

戴牙套雖然能讓人變美，但過程卻是旁人難以體會的痛苦！女星劉璇國小就長到170公分，不斷被媽媽灌輸要當名模的觀念，決定戴牙套矯正，她透露其實戴牙套很危險，某次練球時不小心被K到，當場鮮血狂流，一照鏡子才發現牙套的鋼線斷裂，插進上排的嘴唇肉再穿出來，嘴巴像是被縫住一樣，畫面相當驚悚。

劉璇在節目上分享從小為了變美的辛苦過程，從小因為身高高，被媽媽不斷灌輸未來能當上國際名模的想法，13歲就開始矯正牙齒，好幾次只敢躲在棉被裡偷哭，媽媽心疼她吃不了太硬的東西，常常會買冰淇淋慰勞，之後她到台中加入球隊，很少有時間能回台中微調牙套，因此一戴就是5年，比一般人還要多了3至4年。

▲劉璇。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲劉璇。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

有次劉璇和球隊練球，顧著替旁邊的球隊撿球，卻沒注意到隊員迅速扔了一顆球過來，籃球猛力打中她的嘴巴，痛到當場蹲下，血不斷冒出來，她一照鏡子，才發現牙套的鋼線應聲斷裂，插進她的上嘴唇肉再穿出來，嘴巴就像是被縫起來一樣，緊緊縫在牙套上。

因為來不及回台中看診，劉璇先到附近的牙醫診所把鋼線抽出來，牙齒上留著一顆顆沒有線固定住的空牙套，讓她直言這5年真的太辛苦，等到18歲那年終於能夠拆掉牙套，她才終於敢露齒大笑，如今想起來覺得一切都值得。

▲劉璇。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲劉璇。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

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