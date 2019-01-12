被窮男友劈腿一句話踩雷！　楊繡惠秒清醒「34年不信愛情」：死都別講

記者田暐瑋／綜合報導

楊繡惠儘管已經53歲，無論面貌或身材都保養得宜，感情事卻始終沒有著落，她曾表示希望另一半的收入至少要10萬起跳，且有車有房，透露年輕時曾和窮小子交往，事事體諒還一起打拼賺錢，最後卻慘遭對方劈腿，原因竟瞎到爆，讓她從此不相信愛情：「要跟我交往有錢就好說，沒錢就是『死都別講』！」

楊繡惠在節目上透露19歲時曾被田僑仔追求，但因為對方不是喜歡的類型，她堅持和自己喜歡的窮小子交往，窮男友在市場賣豆腐，她每天清晨就陪著男友磨豆漿做豆腐，一路辛苦走來，男友有時候會買小東西送她，但她都會心疼對方花錢，要男友把錢省下來，不用再買禮物。

▲楊繡惠年輕時曾被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



交往一久，楊繡惠開始發現男友變得奇怪，某天隔壁的攤販阿桑看不下去，才戳破：「你怎麼這麼傻！他有一個女朋友了。」讓她晴天霹靂，男友被質問後也坦承劈腿，原因竟是出於男人的自卑感，她表示，因為男友每次送小三禮物，小三都會表現出很開心的樣子，讓男友覺得有成就感，反觀自己卻是一直拒絕，讓男友覺得面子掛不住。

明明是體諒的舉動，卻成了男友劈腿的關鍵原因，這次打擊讓楊繡惠從此不相信有永遠的愛情，更放話：「今天如果要跟我交往，有錢就好講，沒錢一句話『死都別講』！」

▲楊繡惠年輕時曾被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

事實上，楊繡惠也曾在受訪時提過，自己對另一半的要求就是月入10萬，且有車有房，她解釋，如果還有人主動追求，對方應該也是和自己差不多的50多歲，要求這個年紀的收入有10萬應該不難，但她也坦言，目前對結婚的看法，只有2個需求，就是有人能幫打蟑螂和幫拉拉鍊。

▲楊繡惠擇偶條件。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）