70歲老翁爆菊「插進超大圓罐」！　醫尷尬挖1hr…「拔出這罐東西」超衝擊

記者田暐瑋／綜合報導

醫生常會遇到許多稀奇古怪的案例！一位70多歲的阿公某天半夜突然奔來急診，尷尬表示自己在洗澡時不小心滑倒，地上因為擺滿很多瓶罐，就這麼剛好其中一個「圓形瓶罐」就這樣插進菊花，他拿半天拿不出來，又痛到不行，只好向醫師求救，讓人哭笑不得。

外科醫師林翔晨在《醫師好辣》分享奇特的看診經驗，某次半夜突然有一個70多歲的阿公來掛急診，一看才發現阿公的菊花插進了一個圓形瓶罐，阿公有些害羞地解釋，是在洗澡時滑倒，地上又擺滿很多瓶罐，才不小心插進去，自己弄半天都弄不出來。

▲老翁爆菊。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



因為乳霜體積太大，加上阿公很緊張，括約肌太過緊繃，急診醫生試了幾次也拔不出來，只好轉到外科，外科醫生們把阿公送入手術室，決定先打麻醉讓括約肌放鬆，撐開肛門後才發現卡在裡面的是一罐乳霜，但因為乳霜是圓形，不是很好施力，努力拔了1個多小時還是失敗。

最後醫生靈機一動，馬上去跟婦產科借了生產時用來幫助嬰兒產出的吸盤，果真在吸盤的協助之下，短短5分鐘就把乳霜拿了出來。另名牙醫師趙國翔也分享，曾遇過一個要動手術的口腔癌患者，因為癌細胞轉移，很容易吃掉骨頭和肌肉，所以被感染到的脖子都被切除，之後再拿大腿的皮刮掉一層來補在脖子上，整個手術花了20多個小時才結束。

▲老翁爆菊。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）