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瘋傳「金宇彬2019確定回歸喜訊」！　經紀公司認：他身體的確好轉不少

記者田暐瑋／綜合報導

南韓演員金宇彬2017年5月確診罹患鼻咽癌，所幸及早發現，經過1年治療，目前狀況已經好轉，日前還被拍到和女友新慜娥（前譯：申敏兒）在澳洲跨年，，且臉色看起來比過去圓潤不少，近日有消息傳出，他即將復出接拍新戲，有機會在今年回歸大螢幕。

金宇彬再經過3次抗癌治療及35次放射線治療後，身體逐漸恢復，宣告抗癌成功，據南韓媒體《朝鮮體育報》報導，他目前接到許多電影邀約，且已經在看劇本，有可能會在今年就重返電影圈，而有人猜測，他在休養前暫緩導演崔東勳的《竊聽》，回歸的第一部作品很有可能就是接演崔東勳的其他作品。

金宇彬記者會（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲金宇彬記者會（圖／資料照／記者周宸亘攝）

消息一出，讓不少期盼著金宇彬復出的粉絲都相當振奮，但金宇彬的經紀公司表示，他的狀況的確好轉不少，不過還需要繼續把身體調養回來，目前沒有復出拍片的計畫。

金宇彬在2017年底透過官方後援會發布親筆信，「要如何開始第一句話，我拿著筆猶豫了很久，即使是用文字，也像是要站在大家面前說話一般，心臟噗通噗通地跳著...…曾有一段時間，看到自己的名字上了熱搜，都會突然覺得有點害怕，也因此拖了更久吧，但還是想在年終之前，說說近況。」

▲▼金宇彬跨年放閃！身旁申敏兒緊勾他。（圖／翻攝自IG）

▲金宇彬跨年陪女友（圖／翻攝自金宇彬微博、allkpop）

「在治療過程中，不時閱讀大家上傳到後援會及SNS的應援文，讓我能再產生力量面對，真心謝謝大家……我現在能簡單散步、三餐規律，我的體力比之前好一些了，但離可以站在大家面前，似乎還需要一點時間。」

金宇彬先前被拍到與女友新慜娥悠閒走在澳洲路上，女友緊勾著他的手，享受兩人世界，但兩人被路人發現後，隨即改道離開。背影照曝光後，網友再度公開「正面照」，金宇彬坐在餐廳吃飯，他過去原本是留著長髮，現在剪成清爽短髮，因化療暴瘦的臉頰也豐腴不少。

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金宇彬, 申敏兒, 新慜娥

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