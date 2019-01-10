孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

記者田暐瑋／綜合報導

18歲孫安佐成為網路紅人，勤練身材、熱愛動漫的性格和網友拉近距離。10日凌晨他上傳新的Q&A影片，除了提到健身話題，也說出了被外界誤解的真實心情，直言：「不要管別人怎麼想。」更對於自己在獄外喊了：「我想看動漫！」這句話，他也豁達表示：「我寧願做我自己，太在乎別人怎麼看你的話，你就輸了。」引起網友熱烈附和。

孫安佐在Q&A影片中，對網友幾乎是有問必答，提到監獄中的生活，他透露裡面有販賣部，每個禮拜可以去買一次食物，更強調和裡面的獄友都混得很熟，笑說：「我在裡面有多少人罩我你都不知道。」至於到底在美國發生了什麼事情，他直言其實外界誤解很多內容，但現在還沒辦法細細說明，未來一定會出面解釋。

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

而當時孫安佐曾比了一個手背朝外、雙手比YA的手勢，被朱學恆分析這是源自於英法百年戰爭的不雅手勢，挑釁意味濃厚，但在影片中，他直言不懂為何被如此解讀，解釋當初原本是想比個YA的手勢，但礙於雙手被銬住，很難做出太大動作，只好反手比了個YA，沒有其他意思，「胡亂猜測，我看了也不知道該說什麼。」

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

之後，提到引起騷動的「我想看動漫」這句話，孫安佐也表示，當下看到20幾個大攝影機朝自己拍覺得很好笑，加上被問有什麼話想說，自己只是講出真心話，「我今天如果擺了很沮喪的臉，哭啊， 什麼話都不講，請問對我來說有什麼幫助 嗎？比起擺那種很臭的臉， 我還寧願做我自己一點 ，我想看就是想看啊。」

孫安佐不認為說出實話有什麼錯，反而覺得「重點就是要做自己」，別人有什麼意見就不要理會，如果 太在意別人怎麼看你的話，就是輸了 ，一旁友人則趕緊補充：「但如果是好的意見可以聽啦。」

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）



此外，孫安佐更提到自己正積極健身，希望4年後可以參加地區性的健美比賽，目標要達到80公斤、6％左右的體脂肪，而他也透露，自己從沒去過夜店，也不會抽菸，至今沒有交過女友，擇偶條件是希望能找一個活潑又愛健身，也喜歡動漫的女孩。