金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

記者田暐瑋／綜合報導

金老佛爺在弟弟婚禮上被撞壞鼻子，之後又不小心懷孕而延遲整修時間，前陣子因為還在哺乳，無法接受手術，鼻子卻越來越緊，讓她相當憂心。9日她無預警PO出鼻子被包住的自拍照，透露鼻子已經發炎，醫生緊急開刀把卡在裡面4年的矽膠拿出來，至少要半年以上才能把鼻子做回來。

金老佛爺9日發文表示，原本是等哺乳完就要修復鼻子，日前感覺到鼻子變緊，趁著回韓國的同時請醫生檢查，沒想到她因為身體免疫力降低，最虛弱的鼻子發炎了，醫生比她還要生氣，解釋鼻子變緊就是發炎現象，不該拖這麼久才回診，讓她相當錯愕：「我不知道那是發炎…」

▲金老佛爺（圖／翻攝自金老佛爺IG）



診斷出發炎現象後，醫生第一時間替金老佛爺安排手術，把4年前裝入鼻子的矽膠取出，而因為鼻子已經發炎，短期也沒辦法再動整型手術，必須經過半年的修復期，讓她相當無奈，連PO出多個哭臉圖案：「人生真是充滿新的考題在眼前，我還是好好接受事實，辛苦了我的鼻子。」

如此波折的修鼻過程，讓不少粉絲也心疼不已，「辛苦了，再多忍耐一陣子」、「為了新鼻子，你要加油」、「要小心照顧傷口唷」、「拿掉這段期間會很難受及難過，但我們還是一樣愛你」、「加油！會熬過去的」。

▲金老佛爺（圖／翻攝自金老佛爺IG）



金老佛爺在餵奶期間感覺到鼻子越來越痛又緊，當時還發文說：「每次感到緊代表鼻子越來越往上攀岩。」想起在生完第一胎女兒後，因為經常熬夜餵寶寶導致身心疲憊，當時也有這樣的感覺。當時金老佛爺只能冷靜等寶寶斷奶之後，再來安排手術，也以自身經歷提醒同樣想整型的網友，要懂得保護自己，「雖然這鼻子也是做的，也不知道我的鼻子能不能救回來………」當時預計2019年3、4月回廠維修鼻子，但如今時程又得再往後延。

