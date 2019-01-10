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校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

記者田暐瑋／綜合報導

年齡和家世都無法阻擋的愛情最是可貴！越南一名校花阮文映（Nguyen Van Anh）外型甜美，還是學校裡的學霸，一次因緣際會下，她在網路上認識了在俄羅斯工作的鄧俊（Dang Tuan），兩人日久生情開始交往，進而論及婚嫁，決定結婚後才得知對方是當地富商，讓她相當錯愕。

阮文映2016年在看偶像臉書時，意外發現偶像和鄧俊的合照，誤以為兩人認識，便主動私訊鄧俊，希望能藉此知道偶像的相關消息，不過鄧俊解釋，兩人只是一面之緣，這個美麗的意外讓他們開始變得熟悉，也常常透過網路聊天，鄧俊一開始自稱是在俄羅斯打工的外勞，兩人半年後就決定交往。

▲校花。（圖／翻攝自eva.vn）

▲校花嫁給富商。（圖／翻攝自eva.vn）

在交往10個月後，小倆口因為個性話題都很契合，決定步上紅毯，但父母認為他們只是網路戀情，且從沒見過面，一開始相當反對，還笑阮文映是在作夢，最後還是鄧俊緊急飛回越南，向她的父母表明心意，最後才得到家長同意，開始籌備婚禮。

▲校花。（圖／翻攝自eva.vn）

▲校花閃嫁富商。（圖／翻攝自eva.vn）

就在2017年3月，阮文映飛到俄羅斯要和鄧俊討論婚禮事宜，到了當地才發現未婚夫竟然是富商，經營某時尚品牌，財力相當雄厚，隔月兩人在五星級飯店舉辦華麗婚宴，還在3個城市拍攝婚紗照，總共花費130萬元台幣，目前育有2女，婚姻生活幸福美滿，讓不少網友相當羨慕。

▲校花。（圖／翻攝自eva.vn）

▲校花。（圖／翻攝自eva.vn）

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