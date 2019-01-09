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唐綺陽無預警預告封筆！　身心出問題「3關鍵原因」讓她下了決定

記者田暐瑋／綜合報導

「國師」唐綺陽出道多年，近年才終於苦盡甘來，靠經營直播，和準確預言大環境趨勢，成為人氣超旺的新網紅。近日她在節目上透露運勢書寫不出來，讓她頗為煩惱，突然坦言：「要考慮封筆了。」但她直言有很多考量，才會萌生封筆念頭，讓粉絲相當錯愕。

唐綺陽2019年的星座運勢書還在難產中，在《唐綺陽談星室》被問到天蠍座今年運勢好嗎？同為天蠍的她無奈說：「你看我書都寫不出來就知道不會好。」預告運勢書可能要到農曆年之後才會上市，希望粉絲耐心等候。

▲唐綺陽。（圖／翻攝自Yahoo!奇摩名人娛樂臉書）

▲唐綺陽。（圖／翻攝自Yahoo!奇摩名人娛樂臉書）

下一秒，唐綺陽隨即轉換話題，無預警拋出一句：「可能要考慮封筆了！」讓來賓許茹芸當場傻眼：「不可以！我們每年都在等那本耶。」但她表示，考慮到年紀越來越大，體力也一年不如一年，再加上對自我要求越來越高，身心都出了點問題，才會萌生封筆之意。

突然拋出封筆震撼彈，讓身為粉絲的許茹芸趕緊留人，唐綺陽則一派輕鬆笑說，天蠍座喜歡聽到別人讚美，如果路人能常讚美，或是連署超過200萬人，就會考慮打消念頭，對於是否真的要封筆，仍是語帶保留。

▲唐綺陽。（圖／翻攝自Yahoo!奇摩名人娛樂臉書）

▲唐綺陽預告要封筆。（圖／翻攝自Yahoo!奇摩名人娛樂臉書）

不過在分析讓星座重燃對工作熱情的原因時，講到唐綺陽的天蠍座是「需要被稱讚，得到讚美和鼓勵就活過來」，他開玩笑說：「我一定要封筆，為什麼不可以！」許茹芸則是趕緊抓住她的手作勢大大稱讚，她又玩心大起裝出傲嬌臉說：「200萬票我才要救自己！」說完就哈哈大笑，直言：「我們真的很需要鼓勵！」

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