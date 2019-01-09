無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

記者田暐瑋／綜合報導

藝人無尊（謝駿毅）2011從《大學生了沒》出道，之後轉往《全民最大黨》，靠模仿一炮而紅，近日他的親姊姊真面目曝光，長相活脫脫就是「珍珍」，姊弟倆大笑時同樣都露出牙齦，讓全場爆出驚呼：「太像了！」不過他也透露，小時候因為長得外國人，一度讓媽媽崩潰哭了3個月。

無尊日前帶姊姊上《請問你是哪裡人》節目，姊弟倆雖然相差3歲，但感情依舊相當好，姊姊頂著妹妹頭、長捲髮，又有一雙圓滾大眼，看起來相當童顏，和無尊像極了雙胞胎，他把珍珍的招牌紅花別到姊姊頭上時，讓其他人驚呼：「笑起來真的就是珍珍！」姊姊也自嘲：「其實我才是珍珍本尊。」

▲無尊姊姊。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



當姊弟倆坐在一起大笑，更是讓全場笑歪腰，兩人不只同樣都有暴牙，笑起來也都會露出牙齦，鼻子更是一個模子刻出來的。無尊還拿出小時候的全家福照片，當時五官深邃，看起來很像外國人，不少鄰居都質疑他是被抱錯的小孩，媽媽聽久了也跟著自我懷疑，更因為捨不得把他送回原生家庭去，一度痛哭了3個月，長大後才發現無尊和哥哥姊姊越長越像，確認了是親生的小孩。

無尊曾PO出當年拍的畢業照。畫面中的他，頂著厚瀏海，穿著一身學士服，繫著黑色領帶，模樣青澀，嘴角微揚，清秀臉蛋配上濃眉大眼，帥度直逼偶像，和出道時的搞笑的諧星樣差很大，照片一公開，立刻掀起熱烈討論，還有粉絲直接爆粗口：「X，也太帥」、「好瘦」，直說：「你以前根本一表人才」、「這5年到底出了什麼事！」

▲無尊和姊姊。（圖／翻攝自無尊臉書）

另外，無尊也透過留言，語重心長勉勵學子，大人常說的「讀書最快樂」一點也不假，可以談單純的戀愛，交沒有利益關係的朋友，也沒經濟壓力，只要專心讀書就好，希望大家都能好好珍惜學生時代，並送上祝福。他這番感性發言，也引來許多網友強烈共鳴，不少人也藉此抒發心中鬱悶，直說好懷念過去天真燦爛的青春，也有人忍不住感慨：「出社會真的強烈改變一個人啊……」，成為另一焦點。

