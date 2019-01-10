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理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

記者田暐瑋／綜合報導

網路紅人「理科太太」（陳映彤）以面癱表情配上平淡語氣，在YouTuber界殺出一條血路，短短87天就竄紅，累積69萬人次訂閱。她出生台灣，從小學到高中都是就讀貴族名校薇閣，之後到美國攻讀大學和研究所，被測出智商170，老公也是名校南加大出身，夫妻倆堪稱是超強學霸，連蔡康永都認證她肚子裡很有料。

理科太太家世背景神秘，PTT上一度有網友瘋傳她的爸爸是台灣飛利浦總經理，但未獲證實，她在小學就被送入貴族名校薇閣，一路念到高中畢業，有網友透露，12年學費算下來，學費130萬元跑不掉，她在高中時申請上中央研究院生命科學資優培育計畫，因為當中研究員的推薦而決定出國念書，申請上了密西根大學安娜堡分校，雖然對心理學也有興趣，但最後還是選擇了最愛的生物醫學工程。

▲理科太太背景。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）
雖然大三時，已經錄取一間顧問公司的職缺，但理科太太想到紐約見識看看，因而又繼續攻讀研究所，申請上了哥倫比亞大學研究所，拿到了生物醫學工程碩士學位，智商170的她，選擇了創業之路，雖然一開始頻頻卡關，甚至一度瀕臨破產邊緣，但最後她犧牲自己拍了一支5分鐘影片逆轉勝，一年賺入1億元營業額。

目前理科太太已把位於矽谷的公司賣掉，專心從事YouTuber工作，她直言是因為已經達到自己的目標，加上保養品的TA是針對單身女子，自己已經升格成媽媽，很多想法跟著改變，未來不排斥再度創業，但應該會專攻家庭有關的產業。

▲理科太太背景。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太一度被爆出爸爸是飛利浦總經理。（圖／翻攝自PTT八卦版）
理科太太2018年6月開台，當初只花了87天就爆紅，奪下「ELLE最具風格Youtuber」及「2018Youtuber快速竄紅創作者」，頻道目前已超過69萬人訂閱，近來積極和演藝圈名人合拍影片，最新的來賓是蔡康永，蔡康永直言一開始只覺得理科太太都是先寫好稿子，影片只是照稿演出，一深入對談後才發現她天南地北都能聊，忍不住讚嘆：「你肚子裡很有東西耶，太怪了！」讓網友忍不住笑說：「不愧是智商170的女學霸。」

▲理科太太背景。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太和蔡康永合體。（圖／翻攝自IG／理科太太）

▲理科太太背景。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太和老公都是學霸。（圖／翻攝自IG／理科太太）

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