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老三Olie「完全不像隋棠」！　網細看五官3特徵：真的不一樣

記者田暐瑋／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下Max、Lucy一對兒女，2018年底又開心迎來第3胎兒子Olie。住在月子中心休養近1個月，Olie終於能回家，離開前拍了一張正面睜眼照，Tony也隨即上傳IG分享，不過Olie不同於老大老二比較像媽媽，五官和爸爸幾乎是同個模子刻出來，和隋棠根本不像，反而多了一股英氣。

Tony近日在IG上PO出小兒子的睜眼正面照，照片上寫著「回家前的照片」，疑似是已經做完月子，母子倆可以回家，而照片中的Olie眉頭緊鎖，眼睛呈現細長型，直盯著鏡頭看，鼻子也圓潤有肉，臉型更是神複製，不像哥哥Max剛出生時外表較為陰柔，反而是多了一股Man味，根本就是縮小版Tony。

▲隋棠老三睜眼正面。（圖／翻攝自Tony IG）

▲隋棠老三和爸爸幾乎一模一樣。（圖／翻攝自Tony IG）

Max和Lucy都有著圓滾滾大眼，遺傳到隋棠的美人基因，而老三Olie則是遺傳到爸爸Tony的長臉肉鼻，讓不少網友大讚「長大一定和爸爸一樣帥」、「完全不像隋棠耶」、「這次爸爸的基因比較強XD」。

隋棠曾在臉書上公開三兒子奧里的側面照，同時附上大兒子Max和女兒Lucy嬰兒時期的照片，結果三胎側面看起來相似度高達99%，高挺的鼻樑、單眼皮眼睛加上微微笑的表情，三人宛如三胞胎，她笑說這是「隨堂測驗」，要網友一起找找小兒子是哪位，網友紛紛留言：「你確定這有奧里嗎？這根本都是Tony哥嘛！」、「側臉完全一摸摸一樣樣耶！神複製。」

▲隋棠老三睜眼正面。（圖／翻攝自Tony IG）

▲老大老二和隋棠比較相似。（圖／翻攝自Tony IG）

還在做月子期間，隋棠就忍不住開工，PO出自己在月子中心工作的側拍，只見她疑似素顏入鏡，穿著輕鬆休閒，並坐在地上整理工作的東西，她更透露忙到早上才睡覺，還在半夢半醒間，聽到老公Tony請護理師幫忙餵兒子，好讓自己休息，讓她感動直呼：「覺得感恩。」網友看了也紛紛心疼：「認真的媽咪最美」、「要多休息啦」、「也太美了吧！辛苦了」、「棠棠要好好休息哦」。

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隋棠, Max, Lucy, Tony, Olie

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