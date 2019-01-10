追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

娛樂中心／綜合報導

網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄一行5人於5日自美國入境加拿大，提出難民申請，準備長期滯留加拿大，要將他們抓回台灣恐怕有難度。除了警方，華青幫、美鷹幫兩大黑道也出動人力追捕。

貴婦奈奈老公跟地下錢莊借款結下樑子，金主債權人跨海發出通緝令，找來美加地區最讓人為之喪膽的「美鷹幫」堵人，據悉，美鷹幫曾開5槍警告藝人金剛，抓到人之後的基本款就是「邊剁手指邊問話」，直到對方說出實話才罷休。

▲貴婦奈奈。（圖／翻攝自部落格「貴婦奈奈的福態日記」）



另一邊的華青幫是美國4大華裔幫派之一，曾被美國刑警封為是「南加州地區最大、最狠的亞洲黑幫」，有網友表示，曾聽說華青幫下手都很狠，事實上，華青幫1977年曾在某餐廳開槍，導致現場5名無辜民眾受波及死亡、11人受傷，被當時媒體稱為是美國史上最血腥暴力的幫派仇殺事件之一。

▲華青幫。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



更有資深社會記者在節目上表示，華青幫作風承襲美式風格，作案時就是要讓對方「在地球上消失」，透露手法就是殺手手持雙槍闖入，一隻手是快狠準地朝目標開槍，另一隻手則是自我保護，以防被敵方掃射，且離開時都會倒退行走，確保不會被他人從背後開槍。

移民署證實，貴婦奈奈夫妻、黃立雄夫婦和黃博健的阿姨都已入境加國，雖然準備入境時有一度被加拿大邊境服務署（CBSA）攔下，但因為持有合法證件，沒有無強制拘留理由，再加上他們提出了難民申請只好放行。據了解，雖然貴婦奈奈的難民申請非常可能被拒絕，但背後疑有高人指點，判斷他們會以「不斷提出上訴」的方式，持續滯留加拿大。

調查局已經掌握了貴婦奈奈在加拿大的住處，但是由於台灣和加拿大並未簽訂引渡條約，還得由加國決定是否將其引渡回台。中央社報導，調查局官員指出，在與其他國家沒有司法互助、引渡條約的情況，可能就要以註銷通緝犯護照、或通緝犯逾期、非法居留等，他國的執法單位才能名正言順幫忙抓人。

▲貴婦奈奈打包照片。（圖／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）