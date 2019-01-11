要找年輕版洛基？　網瘋傳湯姆希德斯頓影集「主要當旁白」

▲湯姆希德斯頓。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

迪士尼將推出線上影音平台Disney+，「洛基」一角將會有自己的獨立影集，沒想到現在傳出湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）會以旁白為主，主演的演員另有其人，此消息在微博瘋傳，甚至一度登上熱搜，究竟是怎麼一回事？

原來是一名叫作Charles Murphy的人在娛樂網站《ThatHashtagShow》撰文，表示所收到的消息指出，雖然洛基影集會找來湯姆希德斯頓加入，但可能會讓他擔任敘述者。該名人士之後又在推特發文，影集重點可能會放在洛基年輕的故事，如果屬實，將會找來更年輕的演員演出。

對於此未經證實的謠言，部分外媒雖有報導，大都抱持觀望態度，畢竟迪士尼目前都還沒公開故事背景，粉絲不用太擔心，因為就連緋紅女巫和幻視的獨立影集才剛找到編劇，也就是《驚奇隊長》的編劇Jac Schaeffer，除了負責統籌、編寫《The Vision and Scarlet Witch》試播集外，也會擔任執行製作。