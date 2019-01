要找年輕版洛基？　網瘋傳湯姆希德斯頓影集「主要當旁白」

▲湯姆希德斯頓。(圖/《雷神索爾2:黑暗世界》劇照)



記者許瑞麟/綜合報導

迪士尼將推出線上影音平台Disney+,「洛基」一角將會有自己的獨立影集,沒想到現在傳出湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)會以旁白為主,主演的演員另有其人,此消息在微博瘋傳,甚至一度登上熱搜,究竟是怎麼一回事?

原來是一名叫作Charles Murphy的人在娛樂網站《ThatHashtagShow》撰文,表示所收到的消息指出,雖然洛基影集會找來湯姆希德斯頓加入,但可能會讓他擔任敘述者。該名人士之後又在推特發文,影集重點可能會放在洛基年輕的故事,如果屬實,將會找來更年輕的演員演出。

對於此未經證實的謠言,部分外媒雖有報導,大都抱持觀望態度,畢竟迪士尼目前都還沒公開故事背景,粉絲不用太擔心,因為就連緋紅女巫和幻視的獨立影集才剛找到編劇,也就是《驚奇隊長》的編劇Jac Schaeffer,除了負責統籌、編寫《The Vision and Scarlet Witch》試播集外,也會擔任執行製作。

If it's accurate, he'd be telling a story/stories about his younger days and they would be able to bring in younger actor(s) for that.