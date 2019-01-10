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《神鬼傳奇》慘敗「導演也看到很痛苦」　闇黑宇宙停擺

《神鬼傳奇》（The Mummy）。（圖／《神鬼傳奇》劇照）

▲《神鬼傳奇》。（圖／《神鬼傳奇》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

2017年上映的新版《神鬼傳奇》（The Mummy）由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演，票房和評價皆不盡理想，現在導演艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman）也不挺自己的作品，更直言回頭看這部片時，感到無比痛苦。

環球影業當初想藉由《神鬼傳奇》展開「闇黑宇宙（Dark Universe）」，包括《科學怪人的新娘》、《狼人》、《凡赫辛》、《隱形人》等，還釋出一張照片，可以看到他們將湯姆克魯斯、強尼戴普（Johnny Depp）、哈維爾巴登（Javier Bardem）等大咖擺在一起，讓粉絲相當期待。

《神鬼傳奇》只是剛開始！「闇黑宇宙」計畫怪物大亂鬥。（圖／翻攝自網路）

▲闇黑宇宙目前沒有任何消息。（圖／翻攝自網路）

沒想到《神鬼傳奇》踢到大鐵板，《科學怪人的新娘》計畫中斷， 闇黑宇宙再也沒有被提過，導演艾力克斯寇茲曼近來接受《THR》訪問時表示，「《神鬼傳奇》不是我想要的那樣。」他也不再參與闇黑電影宇宙計畫，也不知道發生什麼事。

「現在回頭看那部電影，讓我感到很痛苦，當一切結束時真的是難以置信的好事，我了解到必須遵從自己的直覺，如果不能夠完全做到這點，我想就不會成功。」艾力克斯寇茲曼透露如果在製作過程中沒有遇到那麼多麻煩，或許可以讓本片更好。

《slashfilm》便提到，先前傳出湯姆克魯斯修改了本片風格，擁有更多動作場面，如果環球還打算繼續闇黑宇宙計畫，可能要往原先的恐怖角色電影發展，而非拍出另一部大場面的假期鉅片。

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神鬼傳奇, The Mummy, Alex Kurtzman

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