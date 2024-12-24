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法律系高材生改當饒舌歌手　「想讓玖壹壹退休」背後原因超暖

記者蔡琛儀／台北報導

本土天團玖壹壹旗下嘻哈歌手歐吉虎推出全新單曲〈大拇指的啦〉，是一首充滿正能量及自信的單曲，面對生活中的不順利也要保持積極和樂觀，即使面對人生中的困難與錯誤，也能勇敢面對並學習，傳遞愛的正能量，為過去的自己比一個大拇指。

▲▼歐吉虎〈大拇指的啦〉。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼歐吉虎〈大拇指的啦〉。（圖／混血兒娛樂提供）

身為法律系高材生的歐吉虎，是嘻哈團體「臭屁嬰仔」的成員，他在2023年以個人之姿參加嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》獲評審青睞，更獲得21強的好成績。提到新歌，歐吉虎說：「從十年前開啟創作這條道路到現在，有許多的考驗和困難，以前創作會以團體為主，現在則是以自己為主，回頭看看一路以來的變化，我告訴自己『你真的是大拇指的啦！』」

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從臭屁嬰仔到SOLO，歐吉虎直言有感覺到自己比以前更努力的對待自己，也希望大家會喜歡他的作品，並預告明年將會推出全新個人專輯，許願能賺大錢，盡快讓老闆玖壹壹退休，「其實我每年的目標都一樣，就是要讓我的老闆玖壹壹退休，他們養了我很多年，希望我可以回報他們的恩情。啊！如果可以的話就是得個金曲獎然後開個演唱會。」

▲▼歐吉虎〈大拇指的啦〉。（圖／混血兒娛樂提供）

先前瘦身成功的歐吉虎，因為前陣子去開了十字韌帶重建的手術，為了休養身體坦言最近變胖許多，體重將破百，他透露腳傷復原狀況良好，自己也正在努力瘦回去中。而他從法律系畢業後走上饒舌歌手的路，還因此被定義為「8+9」，歐吉虎言：「 我從以前到現在都沒覺得自己89，雖然很多人覺得我是，但我就是做自己喜歡和有幫助的事情，之所以會這樣，是因為我很執著跟我有關的任何事情。」

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歐吉虎, 玖壹壹

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