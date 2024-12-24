KID老婆產後2周「再度就醫動手術」！哽咽哭了：很多媽媽有這樣的狀況

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）與老婆Rita結婚後，陸續迎來一對兒女，家庭幸福美滿。但鮮為人知的是，Rita 10月生下女兒後的第二個禮拜，其實低調地完成了另一項手術，「很多媽媽有這樣子的狀況」，哽咽訴說情況的一幕，讓不少網友感嘆媽媽真的很偉大。

▲Rita透露痔瘡是很多媽媽會遇到的狀況。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）



原來Rita有痔瘡問題，而她願意說出來並答應拍影片的態度，讓KID深感佩服地說：「如果是我的話絕對就是害羞。」KID稱讚Rita不像其他漂亮女生有某些眉角，但看到老婆大方分享後，他瞬間能用更健康的角度去看待。

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▲Rita願意講出有痔瘡的態度有讓KID嚇到。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）



KID透露Rita在懷孕期間就備受痔瘡所擾，「痛到不行，忍到不行」，讓他有種想幫忙卻無能為力的感覺，直到女兒誕生後，他才陪老婆一起去諮詢，「看多少老公出啦！」

▲Rita懷孕期間一直在忍痛。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）



最後，Rita選在生下女兒後的第二個禮拜進行微創手術，雖然醫生透露要處理的病灶比預期的多，但幸好過程很順利。更讓人心疼的是，她一一細數了這幾年的生活，第一次打排卵針、取卵、植入到剖腹生下兒子，接著再度植入，因失敗而動了手術，然後重新打針取卵植入，生下女兒後，又做了痔瘡手術。

▲Rita選在生下女兒後的第二個禮拜進行微創手術。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）



Rita話說至此忍不住哽咽地說，孕媽咪真的很辛苦，「我也很感謝自己，就是很勇敢」，她也很謝謝KID這段日子以來的陪伴、給予鼓勵，「現在我所有的任務、所有的挑戰我都已經完成了」，期待恢復後能繼續和老公一起遊山玩水。