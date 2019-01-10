ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

山繆傑克森劇透了！　「驚奇隊長可以穿越時空」

山繆傑克森劇透《驚奇隊長》。（圖／《驚奇隊長》劇照）

▲《驚奇隊長》背景設定在1995年。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》、《驚奇隊長》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

漫威電影宇宙在作品上映前總是保密到家，讓粉絲又愛又恨，沒想到「尼克福瑞」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）近來疑似爆雷，聊到《驚奇隊長》時，主動提到「時空旅行」一事，讓外界認為這就是拯救消失英雄的關鍵。

►更多【驚奇隊長】相關新聞 

山繆傑克森首次現身於《鋼鐵人》，當時該角色便戴著眼罩，他向《Entertainment Tonight》透露，大家可以看到在《驚奇隊長》中尼克福瑞左眼為何會受傷，也可以發現他有過一個家庭，會談到之前他沒被提過的故事背景，來自哪裡？做了什麼事？未來的他也更懂得控制自己的情緒。

山繆傑克森劇透《驚奇隊長》。（圖／《驚奇隊長》劇照）

▲尼克福瑞在《驚奇隊長》雙眼健全。（圖／《驚奇隊長》劇照）

而聊到驚奇隊長時，山繆傑克森說道，「在漫威宇宙中，她幾乎是最強大的角色 ，復仇者聯盟正經歷非常艱難的時期，我們在《無限之戰》中都看到了，所以現在我們需要和薩諾斯一樣強大的東西，在某些時候，我們會發現她是多麼強大，和她可以做的所有事，她是少數在漫威宇宙中，可以穿越時空的人，所以……」

山繆傑克森的一番話，似乎再度證實在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）會出現時空旅行。而在《驚奇隊長》中除了能看到年輕版的尼克福瑞外，也可以看到由克拉克格雷格（Clark Gregg）飾演的菲爾考森（Phil Coulson）也跟著回春，當時的他剛加入神盾局，和尼克福瑞會有不少對手戲。

《驚奇隊長》將於2019年3月6日在台灣上映。

山繆傑克森劇透《驚奇隊長》。（圖／《驚奇隊長》劇照）

▲布麗拉森和山繆傑克森。（圖／《驚奇隊長》劇照）

推薦閱讀

《波希米亞狂想曲》「被開除導演」感謝金球獎　結果被罵翻

金球獎／《羅馬》艾方索柯朗同時奪最佳導演和外語片！

《猛毒》續集真的在準備中！　但他可能不會回歸

金球獎／首位韓裔視后！《追殺夏娃》吳珊卓韓語致詞：爸媽我愛你

金球獎／重現皇后已逝主唱靈魂　《波希米亞》雷米馬利克稱帝

金球獎／前「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾吃胖18公斤終於拿喜劇影帝！

凱文史貝西出庭　被控性騷18歲少年「恐監禁5年」

金球獎／《波希米亞狂想曲》打敗《一個巨星的誕生》獲戲劇類最佳影片

漫威總裁證實！《復仇者4》全部預告只會出現正片前15分鐘內容

金球獎漏網／「贊助商小姐」超會卡位爆紅　每張巨星照都有她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

野生子瑜現身台南咖啡店　他上前「近距離自拍」：太正了此生無憾！

尾田榮一郎豪宅帶你逛！　地板踩了會變色…大廚庭院烤肉「一看是木村拓哉」

白冰冰代言高雄MV出爐！親自作詞「路名編成RAP」　50萬拍攝費全包了

《麻辣》范筱梵老公「3P帝王洗」71秒影片曝光！　2女極樂共浴左右緊貼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳宗憲兒「蠻喜歡孫安佐」　想私認患難兄弟：他不是真想殺人
  2. 《跑男》王祖藍「女兒正面」首曝光！　網一看放心了：像媽媽
  3. 易烊千璽「校草室友」曝光！　同學爆「恐怖內幕」：他被利用了
  4. 郭彥甫還原「成龍飯局」始末　無奈遭有心人曲解
  5. 《威基基》男星無照又酒駕被逮！演藝圈首位以「尹昌浩法」嚴懲
  6. 新《天龍八部》超狂名單曝光！　《延禧》的「她」+《如懿傳》娘娘
  7. 理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了
  8. 瘋電影／借來的100天　和解和懺悔是化解厄運的良藥
  9. 「被請辭」半年…同框《一袋》曾國城！　嚴立婷「神吐槽」網嘴角失守
  10. 山繆傑克森劇透了！　「驚奇隊長可以穿越時空」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366