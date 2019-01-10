山繆傑克森劇透了！　「驚奇隊長可以穿越時空」

▲《驚奇隊長》背景設定在1995年。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》、《驚奇隊長》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

漫威電影宇宙在作品上映前總是保密到家，讓粉絲又愛又恨，沒想到「尼克福瑞」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）近來疑似爆雷，聊到《驚奇隊長》時，主動提到「時空旅行」一事，讓外界認為這就是拯救消失英雄的關鍵。

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山繆傑克森首次現身於《鋼鐵人》，當時該角色便戴著眼罩，他向《Entertainment Tonight》透露，大家可以看到在《驚奇隊長》中尼克福瑞左眼為何會受傷，也可以發現他有過一個家庭，會談到之前他沒被提過的故事背景，來自哪裡？做了什麼事？未來的他也更懂得控制自己的情緒。

▲尼克福瑞在《驚奇隊長》雙眼健全。（圖／《驚奇隊長》劇照）



而聊到驚奇隊長時，山繆傑克森說道，「在漫威宇宙中，她幾乎是最強大的角色 ，復仇者聯盟正經歷非常艱難的時期，我們在《無限之戰》中都看到了，所以現在我們需要和薩諾斯一樣強大的東西，在某些時候，我們會發現她是多麼強大，和她可以做的所有事，她是少數在漫威宇宙中，可以穿越時空的人，所以……」

山繆傑克森的一番話，似乎再度證實在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）會出現時空旅行。而在《驚奇隊長》中除了能看到年輕版的尼克福瑞外，也可以看到由克拉克格雷格（Clark Gregg）飾演的菲爾考森（Phil Coulson）也跟著回春，當時的他剛加入神盾局，和尼克福瑞會有不少對手戲。

《驚奇隊長》將於2019年3月6日在台灣上映。

▲布麗拉森和山繆傑克森。（圖／《驚奇隊長》劇照）