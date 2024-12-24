MyVideo年度影音排行榜4大館冠軍出爐！看張惠妹演唱會跨年時刻獨家直播還能賺看片金

記者吳睿慈／台北報導

年度霸榜強片出爐！2024年台灣大哥大MyVideo影音排行榜揭曉，「戲劇館」由MyVideo共同出品《不夠善良的我們》奪冠，「電影館」的《名偵探柯南 黑鐵的魚影》憑藉人氣經典動畫IP，搭配緊湊故事情節，擄獲柯南迷，攻占冠軍，「節目館」熱血實境節目《上船了各位！》感染觀眾的心，拿下本館冠軍，還有「動漫館」以超人氣動畫《鬼滅之刃》位居第一名，MyVideo囊括2024年最優秀、最感動、最熱血好片，還有獨家直播張惠妹大巨蛋演唱會跨年時刻，提前免費登入會員就能看直播，粉絲們千萬不要錯過！

▲MyVideo帶來多元影視內容，付費用戶大幅成長。（圖／MyVideo影音提供）



MyVideo持續帶給觀眾多元議題影集，豐富平台內容，台流戲劇、動漫、電影三線熱燒，用戶忠誠度和認同度持續提升，2024年MyVideo每月活躍用戶數較去年同期成長29%，付費用戶數較去年同期成長近3成。其中，「動漫館」表現尤為亮眼，推出了《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》及《新版獵人》等作品位居前三名，帶動觀眾平均觀看分鐘數較去年成長21%。

▲MyVideo「戲劇館」觀看第一名是《不夠善良的我們》。（圖／MyVideo影音提供）



太多片單不知道要從何看起別擔心，MyVideo年度影音排行榜一把抓！「戲劇館」由徐譽庭編劇及執導的《不夠善良的我們》斬獲金鐘4項大獎，更在釜山影展頒發的「亞洲內容大獎」中，林依晨獲得最佳女主角獎項殊榮，蔡健雅也以〈善良的我們〉獲頒最佳原創歌曲，《不夠善良的我們》入圍與獲獎收穫滿滿，贏得海內外肯定！

《不夠善良的我們》奪得台灣大哥大MyVideo年度戲劇榜第一名，導演徐譽庭表達感謝，至於不少網友好奇《不夠善良的我們》有沒有機會推出續作，例如深入刻畫簡慶芬（林依晨 飾演）與老公何瑞之（賀軍翔 飾演）如何修復婚姻與愛情？徐譽庭透露目前沒有第二季的規劃，「我想把最後的答案留給每一個正在自己的生命旅程上努力的簡慶芬和何瑞之，去探索、去經營、去珍惜。」

▲不敗的動畫電影《名偵探柯南 黑鐵的魚影》拿下電影館冠軍。（圖／MyVideo影音提供）



「電影館」奪冠的為《名偵探柯南 黑鐵的魚影》，本片創下柯南電影系列作品在台票房新高紀錄，「柯哀配」成為超大彩蛋，緊湊的推理環節、精彩內容，擄獲柯南迷。「動漫館」也有超人氣動畫《鬼滅之刃》攻佔冠軍，從無限列車、遊郭篇到刀匠村篇等討論度居高不下，還有《葬送的芙莉蓮》、《新版獵人》、《咒術迴戰》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》延續過往超人氣，依序拿下動漫館年度觀看排行榜前5名。

▲MyVideo影音「動漫館」排行榜前三名分別為《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》、《新版獵人》。（圖／MyVideo影音提供）



「節目館」熱血實境節目《上船了各位！》感染觀眾的心，拿下本館冠軍，固定班底昌憲感性地說：「今年夏天的回憶都回來了，完成不可能的任務，又在年底奪冠，真的很替團隊開心。」郭泓志則感謝辛苦的工作人員成就成功的團隊，直呼：「我們做到了，幹大事！」

▲MyVideo影音「節目館」排行榜出爐，《上船了各位！》奪冠。（圖／MyVideo影音提供）



被問到若有第二季的體能挑戰，不限主題想推薦誰來挑戰？KID立刻毛遂自薦並早就有盤算，「我要推薦我自己，主題就是減肥變成超壯男！」胡宇威還划不夠，竟想自我挑戰60小時不輪班或上戒護船休息，全程划獨木舟一路衝到終點，「這樣的挑戰性更大，光想就很刺激。」瑞瑪席丹也沒有在怕，許願下一季能有高空跳傘或賽車，「不管是拿到證照自己跳，或是跟專業人員一同跳傘，我都很想嘗試，而賽車不論是F1或其他車輛競速的類型，有速度感的駕車活動我也很想挑戰！」

▲MyVideo影音看張惠妹演唱會直播還能賺看片金。（圖／MyVideo影音提供）



戲劇、電影、動漫、節目片單多元又豐富，音樂類也有強大的獨家內容，台灣大哥大MyVideo將於12月31日晚間23點55分直擊「阿妹」張惠妹臺北大巨蛋跨年現場，15分鐘獨家0時差直播，讓全臺歌迷沉浸式體驗爆炸「妹」力，只要於12月23日提前登入MyVideo且不登出，並在12月23日至30日之間觀看平台上任一部影片（含0元館），同時在12月31日當天觀看張惠妹演唱會跨年時刻直播（需滿3分鐘以上），就可獲得看片金喔，超划算方案，還沒上車就虧大了！