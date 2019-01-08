《波希米亞狂想曲》「被開除導演」感謝金球獎　結果被罵翻

▲《波希米亞狂想曲》。（圖／《波希米亞狂想曲》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《波希米亞狂想曲》在第76屆金球獎上抱回戲劇類最佳男主角和戲劇類最佳影片，讓這部票房亮眼的作品，往奧斯卡又邁進一大步，但導演布萊恩辛格（Bryan Singer）在網路上的致謝詞，再度引發網友熱議甚至是批判。

本片在拍攝時便出現不少狀況，主要來自於布萊恩辛格的爭議，有報導指出男主角雷米馬利克（Rami Malek）曾向福斯抱怨他不夠專業、經常缺席，但他解釋是為了照顧生病的雙親，但外界大多都把矛頭指向他捲入多起性騷擾指控。

▲布萊恩辛格執導過《X戰警》。（圖／達志影像／美聯社）



最後布萊恩辛格被解雇，由《飛越奇蹟》導演戴克斯特佛萊契（Dexter Fletcher）接替職務，負責監督剩餘的拍攝工作。雖然經歷這些狀況，《波希米亞狂想曲》上映後仍有好成績，而據美國導演協會的規則，布萊恩辛格仍可以掛名導演。

而在上台致詞時，雷米馬利克和其餘製片都沒有提到布萊恩辛格，結果他自己在IG發文致謝，還放上他坐在導演椅上的片場照。雖然有粉絲獻上力挺，但也有不少網友批評，認為他應該要放棄得獎的榮譽和獎勵。未來他的電影生涯是否會受到影響，目前還有待觀察，但有消息傳出他正洽談執導電影《Red Sonja》。

▲布萊恩辛格發文感謝得獎。（圖／翻攝自布萊恩辛格IG）