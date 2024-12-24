孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

圖文／鏡週刊

孫興與林美貞20年來分分合合，他還曾說自己這輩子只結過兩次婚，最後一次就是跟林美貞。今年兩人兒子赴加拿大念書後，林美貞面臨空巢期，雙方關係似乎出現重大變化。日前傳林美貞到台東拍戲時，孫興當貼身小助理；兩個月前孫興和林美貞還相約泰國度假，被疑復合。

▲林美貞（左）前陣子和王淑娟（右）在台東演出大愛劇《生命的麥田》。 （翻攝自林美貞臉書）

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林美貞之前到台東拍大愛劇《生命的麥田》，需經常往返台北和台東，但她不孤單，前夫孫興多次被目擊陪伴她到片場，並變成貼身助理，到處招呼打點關係，還張羅發送飲料。該劇主要角色都是資深演員如艾偉、王淑娟等人，過去也曾與孫興合作，有他在的劇組氣氛相當熱絡。

▲孫興（左）和林美貞（右）曾是演藝圈的神仙眷侶。 （翻攝自康熙好經典YouTube）

返台努力 女友願放手

據悉，孫興原本在對岸的女友燕子因為希望他好，所以願意放手，讓他回到台灣做自己喜歡的事情。此前，孫興返台時會和林美貞住同一屋簷下，被問到兩人是否會再復合？他僅強調雙方是「朋友、家人」，雖然住在一起，女友燕子並不介意，稱他是住兒子房間，也可以感受一下兒子這幾年的生活。

孫興面對媒體時，是透過林美貞經紀人林志遠接洽通告，他很希望能在台灣拍戲重回舞台，因此順理成章簽約成為前妻的同門師弟。回顧今年4月孫興返台時，他才曾大動作接受媒體採訪，說自己的感情生活一切正常，「說身邊沒人是自欺欺人，現在有一個伴。」

▲孫興（左）睽違多年來台發展，先和王傳一（右起）、俞小凡、卓文萱合作，從實境節目暖身。（翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

孫興口中的伴，其實就是指燕子，除了彼此聊得來，當時媒體還寫燕子是富商，讓他聽來像吃軟飯的。孫興對此打趣澄清：「我不用付錢給她，她如果付錢給我就是（拿錢的）承包商，但我們是相互照顧對方。」他更坦言「認識她之前是野馬，現在變野驢」，言下之意自己已被收服。

涉毒失業 一度開Uber

孫興2011年因涉毒，在中國大陸的工作一夕歸零，面臨人生重大低潮，他坦言當時數度想輕生，把自己關起來一個月，以泡麵度日，振作起來後一度去開Uber謀生，以應付小孩和母親的生活費用，後來則是在夜店當DJ。

▲王淑娟（前排左一）臉書透露和林美貞（前排右二）拍戲，孫興（前排右一）自動當小助理。 （翻攝自王淑娟臉書）

孫興從小學五年級就因家變當黑工賺錢，到18歲一天兼3份工長達3個月，白天洗大樓，晚上做披薩店，下班後又做電鍍工，卻因意外被硫酸潑傷才停止，後來以刺青掩蓋傷疤。小學都沒畢業的他，兼差當臨演，後來因香港電視先生選秀以黑馬姿態脫穎而出，代表作是《倚天屠龍記》的楊逍。

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