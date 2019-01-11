復仇者聯盟傳在奧斯卡合體！　「沒主持人拯救收視率」

▲《復仇者聯盟》演員有望在奧斯卡合體。（圖／翻攝自漫威粉絲專頁）



記者許瑞麟／綜合報導

第91屆奧斯卡頒獎典禮面臨沒有主持人的窘境，傳出可能會由眾星串場，現在更有外媒報導，《復仇者聯盟》的演員有機會在奧斯卡一起登台，似乎想藉此刺激低靡已久的收視率。

其實《復仇者聯盟》演員一起登上奧斯卡已經有先例，2012年因為電影成功，隔年小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、克里斯伊凡（Chris Evans）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、山繆傑克森（Samuel L. Jackson）便一同上台。

▲2013年奧斯卡《復仇者聯盟》演員登台。（圖／翻攝自影藝學院粉絲專頁）



美國影藝學院拒絕證實此消息是否屬實，據《THR》報導，主辦單位仍在思考細節，如何讓這些人氣巨星加入頒獎典禮，甚至有受邀人士被要求不要出席剛落幕的金球獎，以在奧斯卡亮相時可以創造更大的話題。

凱文哈特（Kevin Hart）因過去不當言論辭去主持人後，主辦單位便傷透腦筋，畢竟典禮只剩下6個禮拜就要到來，對於讓明星串場，不要有主持人，外界大多抱持樂觀態度，如果能走出新意，或許能挽救自上一屆創下歷史新低的收視率。