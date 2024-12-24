賈永婕上任101董座二度備詢　又被罵「公器私用」長文反擊：錯了嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

女星兼台北101董事長賈永婕昨（23日）再度赴立法院備詢，她24日也在社群發長文回應補充受到關注的議題，針對被指責「公器私用」、「101宣傳影片發個人社群」做出解釋，並反問立委：「請問這樣有錯嗎？」

▲賈永婕23日再赴立法院。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕首先針對「公器私用」的質疑解釋說，當初是她的老公率先號召朋友與企業一起點燈捐款，並且擔心展品過於單薄，個人標購了大谷翔平的棒球展品，包括簽名球衣、簽名球和帽子等，這些展品的總費用超過七位數字，無償提供給101展出。

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賈永婕強調，讓老公公司在活動廣告中置入她的名字，並沒有任何問題，因為這個展覽的成功離不開他們的個人資源投入，「大家花一樣的錢點燈一樣的時間我們沒有多1秒鐘，如果當時其他企業家想要把他老婆的名字放在上面一定也是可以。」直言自己問心無愧。

▲▼賈永婕再次解釋點燈爭議。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

至於在個人社群發佈宣傳影片被罵「經營自己粉專比101重要，不重視程序正義」，賈永婕回應表示，自己在接任101董事長一職後，就決定將個人粉專提供給101來宣傳，並鼓勵團隊用創新的方式與年輕人互動，「這打破常規的宣傳，效果超好的目前已經100萬觀看…！比照去年101粉專1.2萬……」

賈永婕表示，這樣的宣傳方式省下了開記者會的4、50萬預算，自己也是因為動用人脈，才能讓金鐘得獎團隊願意以1萬元低價協助製作，「為什麼沒有搞清楚事實的真相就要隨便亂發文批評，這不是媒體霸凌什麼才是霸凌。我發現我不是公主病，我應該是歐巴桑病，因為我太愛精打細算了，請問這樣有錯嗎？自肥了嗎？」

賈永婕提到，101的客戶是消費者，競爭對手是其他活力十足的企業，因此需要有彈性並迎合消費者需求。她認為，如果凡事都按照官方的規制與程序，很多活動都不可能在短時間內完成比如今年的國慶煙火、夢想高飛棒球展覽以及跨年煙火的加碼，都在極短的時間內完成，這些都是因為有彈性的行銷策略，直言：「我是堅持做對的事，不是強勢。」

【賈永婕全文】

昨天的立委質詢本來想回應補足一下當時委員與記者朋友關心的議題，但晚上開心的和好久不見的好姐妹小S相聚慶功，慶功我昨天登台9次，回家躺平完全忘記了！

關於昨天委員們關心的議題這裡再說明一下：

1. 還是很多永婕同心，公器私用的質詢。再次說明老公率先號召朋友與企業，一起點燈捐款。之前沒有提到的是，當初擔心展品只有一顆球太薄弱，他個人標購收集大谷的棒球展品，現場的3簽名球衣，簽名球，帽也都是他從海外緊急標購的！最新到貨的是大谷翔平的大聯盟官方認證初登場比賽簽名用球！ 這些展品加總的費用超過7位數字！無償提供給101展出，私器公用要謝謝我吧！沒有這樣投入個人資源，並不會有這個展覽！讓老公公司在這個活動廣告文字內容置入我的名字，我覺得問心無愧！大家花一樣的錢點燈一樣的時間我們沒有多1秒鐘，如果當時其他企業家想要把他老婆的名字放在上面一定也是可以。您大人們在指責別人公器私用時不會了解別人後面付出了多少心血！再說一次讓老公公司在這個活動廣告文字內容置入我的名字，我覺得問心無愧！

2. 宣傳影片現在自己的粉專曝光也被罵⋯經營自己粉專比101重要，不重視程序正義！

接任後我的做法就是把我個人粉專提供給101來宣傳，鼓勵團隊宣傳要多方嘗試，用有趣創新的方式與年輕人互動。這次煙火預告的展演，有別於以往開記者會發布，我製作兩篇短影片，並在我的粉絲專頁發佈幫忙宣傳，並與101粉專協作互相分享流量！這打破常規的宣傳，效果超好的目前已經100萬觀看….！比照去年101粉專1.2萬⋯⋯⋯況且我把開記者會的預算錢省下40 50萬 只花了一萬元（拍攝剪接影片，我請到的是金鐘得獎團隊，用的也是我自己的人脈資源這麼少的錢誰要接啊）還有媒體罵我說我是公主病動動手指頭就要花10,000塊錢。動手指當然不用花錢，但是我請到的是專業的團隊來後製剪接難道不給錢嗎？為什麼沒有搞清楚事實的真相就要隨便亂發文批評，這不是媒體霸凌什麼才是霸凌。我發現我不是公主病我應該是歐巴桑病因為我太愛精打細算了，請問這樣有錯嗎？自肥了嗎？

只要對101正面，好的，我會多方嘗試，請問我賣力宣傳有錯嗎？縣市長首長們用自己的粉專宣傳也圖利違規了嗎？

記者沒有得到第一時間發新聞的機會不開心，委員還指責我們，要求我們出報告要檢討…..

我的粉專就是無私來行銷101….！不然請問以一個70萬藝人的粉絲，一篇分享應該收費多少錢…..

對了我的粉專要70萬了！一直沒跨過這關，請粉絲幫幫忙！

我的粉專是一起行銷101，也行銷永婕同心

101的客戶是消費者，競爭對手是新光三越，Sogo，微風等活力創業十足的企業！如果101要用國家公務機關的規制與思路，動不動就來指揮我們該如何行銷、要通過冗長反覆的程序？民營公司，就是要有彈性，迎合消費者，每天面對不同的挑戰！如果凡事要顧及官方態度，奇怪的程序！如果是這樣我可以告訴各位今天就不可能17天可以放國慶煙火。不可能20天可以有夢想高飛這個棒球展覽還有點燈捐助偏鄉棒球隊。今年的跨年煙火不可能可以用同樣的預算多加碼了1分鐘，另外還加碼了雷射燈光秀。還在極短的時間之內募集到了國泰金控贊助光雕。

對了，也不可能今明兩天12月24號25號六點開始，我們有聖誕點燈放散活動記得來看看哪些人跟我老公一樣很愛放閃

請問大家喜歡活潑有趣的101還是中規中矩的101呢？給我一些建議吧！

另外如果您為了101好，也請不要指揮介紹不適合的廠商，不適任但有背景的員工需要安插重要的工作！

#我是堅持做對的事不是強勢。