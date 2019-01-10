ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

奧斯卡可能沒有主持人　「倒數6周」還找不到人！

▲▼第90屆奧斯卡頒獎典禮主持人吉米金莫。（圖／達志影像／美聯社）

▲第90屆奧斯卡頒獎典禮由吉米金莫主持，收視創新低。（圖／達志影像／美聯社）

記者許瑞麟／綜合報導

在喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）辭退後，即將於6個禮拜後舉行的第91屆奧斯卡頒獎典禮，很可能沒有主持人。

凱文哈特9日在《Good Morning America》節目上否認有任何回歸主持的可能性，「我不會主持今年的奧斯卡。」在2月的頒獎典禮前，他已經沒有時間準備，並強調自己表達的歉意已經足夠了，「我理解我已經解決這問題，說過了我可以說的任何事。」接下來會專心面對新工作。

事件起因於，原本要主持的凱文哈特因為過去曾發表恐同言論，引發網友抵制。

凱文哈特（Kevin Hart）。（圖／凱文哈特IG）

▲凱文哈特不主持奧斯卡。（圖／翻攝自Kevin Hart IG）

據《綜藝報》報導，官方在找不到主持人的情況下，可能將計就計，不要有主持人，藉由大咖明星串場，這對要留住觀眾的奧斯卡來說，可說是一大考驗。

距離上一屆沒有主持人的奧斯卡頒獎典禮，要追溯到1989年第61屆，對此，外界也不至於都抱持負面態度，認為這可以做為噱頭，過去太過專注在主持人這角色，以2018年的艾美獎來說，便讓《周六夜現場》的演員以及其他明星表演代替開場白，其實獲得不錯迴響。

不過美國影藝學院對於相關消息，並沒有做出回應。

第91屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間2月25日舉行。

吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

推薦閱讀

《神鬼傳奇》慘敗「導演也看到很痛苦」　闇黑宇宙停擺

山繆傑克森劇透了！　「驚奇隊長可以穿越時空」

金球獎／首位韓裔視后！《追殺夏娃》吳珊卓韓語致詞：爸媽我愛你

金球獎／《羅馬》艾方索柯朗同時奪最佳導演和外語片！

《星際爭霸戰》第4集被擱置！　「2個克里斯」都不回歸

《波希米亞狂想曲》「被開除導演」感謝金球獎　結果被罵翻

《猛毒》續集真的在準備中！　但他可能不會回歸

漫威總裁證實！《復仇者4》全部預告只會出現正片前15分鐘內容

凱文史貝西出庭　被控性騷18歲少年「恐監禁5年」

漫威電影宇宙10周年海報「少了5個人」　洛基被歸類在反派！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

第91屆奧斯卡, 2019奧斯卡, 凱文哈特, Kevin Hart

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫藝真、玄彬爆熱戀！　「密遊美國見家長」經紀公司火速回應
  2. 媽自然產卡住！　她被吸出來「頭長成釋迦」徐小可哽咽了
  3. 戴牙套被球擊中！　鋼線斷裂「插進肉裡又穿出來」…正妹嘴被縫住像肉串
  4. 余天參選余祥銓「很抗拒」竟找他上政論節目：黑人問號
  5. 「超夯新人」VERIVERY中文正名！老么神似朴寶劍、車銀優爆紅
  6. 賴冠霖同門「台灣女孩」舒華爆赴陸發展　官方微博「個人照」公開
  7. 爆離婚外遇首露面！鄭人碩一次講清「和小薰關係」：我不是吳慷仁
  8. 「最帥高中生」太好看被同學霸凌！　18歲新原泰佑：活著很痛苦
  9. 孟耿如不要看！黃子佼曝女友想生子　卡關全因這件事：蠻火的！
  10. 渣皇情婦「腹中小孩」是侍衛的！《皇后品格》灑狗血收視奪冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366