奧斯卡可能沒有主持人　「倒數6周」還找不到人！

▲第90屆奧斯卡頒獎典禮由吉米金莫主持，收視創新低。（圖／達志影像／美聯社）



記者許瑞麟／綜合報導

在喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）辭退後，即將於6個禮拜後舉行的第91屆奧斯卡頒獎典禮，很可能沒有主持人。

凱文哈特9日在《Good Morning America》節目上否認有任何回歸主持的可能性，「我不會主持今年的奧斯卡。」在2月的頒獎典禮前，他已經沒有時間準備，並強調自己表達的歉意已經足夠了，「我理解我已經解決這問題，說過了我可以說的任何事。」接下來會專心面對新工作。

事件起因於，原本要主持的凱文哈特因為過去曾發表恐同言論，引發網友抵制。

▲凱文哈特不主持奧斯卡。（圖／翻攝自Kevin Hart IG）



據《綜藝報》報導，官方在找不到主持人的情況下，可能將計就計，不要有主持人，藉由大咖明星串場，這對要留住觀眾的奧斯卡來說，可說是一大考驗。

距離上一屆沒有主持人的奧斯卡頒獎典禮，要追溯到1989年第61屆，對此，外界也不至於都抱持負面態度，認為這可以做為噱頭，過去太過專注在主持人這角色，以2018年的艾美獎來說，便讓《周六夜現場》的演員以及其他明星表演代替開場白，其實獲得不錯迴響。

不過美國影藝學院對於相關消息，並沒有做出回應。

第91屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間2月25日舉行。