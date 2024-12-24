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《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

記者陳芊秀／綜合報導

美食競技節目《夜市王》第6集播出海鮮大賽，該節目採取淘汰制，透過《ETtoday》的民調，找來台灣北中南10家夜市參賽，經過前5集淘汰3家，第6集再度淘汰3家夜市，進入第三階段四強戰。而新北樂華夜市爆冷淘汰，並遭受網友批評「根本亂派」，店家感性發文回應，更特別感謝泰國網紅娘娘。

▲▼《夜市王》海鮮大賽再淘汰3夜市進入四強賽。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲《夜市王》海鮮大賽再淘汰3夜市進入四強賽，樂華夜市推月亮蝦餅參戰。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

樂華夜市在海鮮賽推出月亮蝦餅，店家表示，當初節目在網路引發各種爭議，請外國人當評審，還有當知道泰國網紅娘娘是評審，曾跟周遭所有親朋好友說「身為泰國人的她一定會把我的月亮蝦餅評到一文不值」，原本不期待娘娘給的分數，但驚訝的是娘娘用非常客觀的立場評價他製作的蝦餅。

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店家寫道：「公佈第一名後看到自己的樂華被娘娘拿在手裡，我當下全身起雞皮疙瘩（不是喜劇效果），整個節目結束的時候我看到娘娘非常激動，一直鞠躬跟他感謝，並且跟他說，我在台上講的都不是話術也不是演的，娘娘邊點頭邊跟我說：『我知道，因為你的誠懇我有感受到，你用心做的東西我有看到所以我要給你這個名次。』」店家創業3年半，面對大眾評價抱怨，但自己堅持不用泡水硼砂蝦子，不用魚漿，沒有外界想像中簡單，最後強調會堅持下去，「因為我相信用心最後會被人看到」，並再次感謝網紅娘娘，祝福對方百萬訂閱，大紅大紫。

▲▼《夜市王》海鮮大賽再淘汰3夜市進入四強賽。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲樂華夜市蝦餅店家感性發文，感謝娘娘客觀評論。（圖／翻攝自Threads）

樂華夜市推出月亮蝦餅參賽，雖然獲得評審之一娘娘肯定，但是總積分排行第5，同時台南花園夜市、台北寧夏夜市也一起被淘汰。《夜市王》採取不停機方式拍攝，夜市各家主委宛如「教練」，一起錄製節目，是參賽攤位的後盾。寧夏夜市主委得知淘汰瞬間，忍不住抹淚一幕，令網友心疼。

▲▼《夜市王》海鮮大賽再淘汰3夜市進入四強賽。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼《夜市王》海鮮大賽再淘汰3夜市進入四強賽。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼《夜市王》海鮮大賽再淘汰3夜市進入四強賽。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲樂華夜市主委得知被淘汰，瞬間落淚，背對鏡頭抹淚一幕令人心疼。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

同時樂華夜市參加《夜市王》，店家選派問題引發網友批評，如甜點派出梅花糕，雞排與海鮮是同品牌店家，遭批「根本亂派」，對此，出賽雞排與海鮮組的店家表示，身為不是網友理想中的店家卻代表出賽很抱歉。但論產品，則無愧於樂華夜市。許多店家沒參加有各自的苦衷，「參加這種錄影節目也不是很輕鬆的事情，雞排那天早上6點開車出發，凌晨3點才到家，海鮮組中午開車出發，我天亮6點才到家 」。他明白老店沒出場很可惜，但用心做產品的店家，不知道做錯了什麼，「如果消費者永遠只在乎老店家，那麼願意用心的新店家，也撐不了多久。今天如果我的東西難吃，我相信管委會也不會把我們納入考量之中！」

▲▼《夜市王》海鮮大賽再淘汰3夜市進入四強賽。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲樂華夜市之前甜點派梅花糕，雞排海鮮是同品牌店家，網友批評根本亂派，店家發文回應。（圖／翻攝自Threads）

《夜市王》目前播至第6集，晉級四強賽的夜市依據為台北南機場夜市、台中一中商圈、花蓮東大門夜市、高雄瑞豐夜市，正好北中南東各一家。

▲▼《夜市王》海鮮大賽再淘汰3夜市進入四強賽。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲《夜市王》4強夜市出爐。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

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