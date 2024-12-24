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父女同台爆衝突！曾志偉嗆曾寶儀「來到地球多餘」　網傻眼：太傷人了吧

記者孟育民／台北報導

美食競賽實境節目《夜市王》播出後掀起網路討論熱潮，節目找來台灣9大知名夜市進行小吃比拼，且評審找來「外地嘴」，包括泰國Alizabeth娘娘、香港影帝曾志偉以及韓勾ㄟ金針菇。日前播出「海鮮之戰」，邀請到眾所期盼曾寶儀擔任飛行嘉賓，節目中直接和父親曾志偉鬥嘴火花十足，不料曾志偉一句話嗆女兒「唯一的多餘就是她來到這個地球」，讓網友忍不住留言：「為了節目效果也太傷人了吧！」

▲▼曾寶儀被曾志偉嗆。（圖／緯來提供）

▲曾寶儀、曾志偉罕見同台。（圖／緯來提供）

曾寶儀罕見和曾志偉同台，父女倆在節目中對美食標準不盡相同，像是「醬料」究竟是加分還是扣分呢？曾寶儀認為「太多醬料可能會掩蓋食材本身的美味」，而曾志偉則強調夜市的多樣性：「比如說上次吃的牛排，有些給我五個佐料，玫瑰鹽啦，海鹽啦，都是讓你有不同的味道，每一口都有新鮮感，這不就是夜市的魅力嗎？」

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曾寶儀原本還想再解釋「醬料多，看起來好看，但很明顯有些就是多餘的」沒想到縱橫演藝圈50年的曾志偉技高一籌，打趣地說：「其實唯一的多餘，就是她來到這個地球。」此話一出，引起全場暴動，主持人Lulu忍不住笑稱：「不好意思，這個我沒辦法主持下去了。」

▲▼曾寶儀被曾志偉嗆。（圖／緯來提供）

▲▼曾寶儀被曾志偉嗆。（圖／緯來提供）

▲▼曾寶儀被曾志偉嗆。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼曾寶儀被曾志偉嗆。（圖／緯來提供）

節目播出後，不少人認為曾志偉的玩笑太傷人，直呼：「雖然是玩笑，但對自己小孩說這樣真的不好」、「效果有點太多了」、「這真的非常傷人」、「每個孩子來到世界上都是祝福」，不過也有人覺得父女鬥嘴畫面相當有趣，引發網友兩極討論，

事實上，曾寶儀曾在訪問說過，3歲時父母就離婚，甚至從來沒跟他們住過，童年的時光少了父母的陪伴，獨自奮鬥人生各種階段，不過她坦言並不會有怨懟，「我沒有覺得我爸爸不愛我，我只有覺得他常常沒想起我，但我能諒解，我忙起來也會忘記很多事情。」

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曾志偉, 曾寶儀, 夜市王, 父女

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