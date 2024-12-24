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64歲齊秦遭傳罹患肺癌！家屬撇爆料「只是普通感冒」11月登台失常

記者陳芊秀／綜合報導

64歲歌手齊秦被大陸狗仔爆料罹患肺癌晚期，目前正在北京接受治療。他11月16日在蘇州登台演出，不過遭批評身材走樣，唱功明顯中氣不足，同月24日原本要在平陽參加群星演唱會，不過因聲帶發炎取消。而他的家屬24日向陸媒否認狗仔爆料。

▲▼齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

▲齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

大陸狗仔「超能攝影陽陽」指出，知名人士爆料，聲稱齊秦確診為肺部疾病晚期，目前正在北京接受積極治療。他經過多次檢查後確診病情，儘管身邊朋友建議他前往國外或台灣治療，但最終選擇留在北京治療。原因一方面是他多年前已移居北京，對當地生活環境相當適應，另一方面，他對當地的醫療水平充滿信心，加上親友大多在北京，能夠為他提供更多支持。

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▲▼齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

▲大陸狗仔爆齊秦罹癌。（圖／翻攝自微博）

齊秦目前並未住院，積極配合治療，生活作息較為正常，甚至仍與朋友會面，並計劃參與接下來的演出活動。他31日要合體趙傳、葉世榮在北京國家速滑館舉行跨年演唱會。

▲▼齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

▲▼齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

▲齊秦11月蘇州登台演出，但是唱功中氣不足。（圖／翻攝自微博）

▲▼齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

▲▼齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

▲▼齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

▲齊秦同月24日因聲帶發炎取消演出。（圖／翻攝自微博）

狗仔爆料曝光後，據陸媒《九派新聞》報導，齊秦家屬否認狗仔爆料，並稱此前只是患普通感冒，目前已經痊癒，正在雲南練高爾夫。

▲▼齊秦驚傳罹患肺癌。（圖／翻攝自微博）

▲齊秦31日合體趙傳開跨年演唱會。（圖／翻攝自微博）

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