戴愛玲頂10度低溫開唱　吉力吉撈．鞏冠也開金嗓了！

記者蔡琛儀／台北報導

「基隆100 迎繽萬千 基隆好事年終演唱會」日前於基隆國門廣場盛大舉行，還請到味全龍捕手、中華隊12強隊員吉力吉撈．鞏冠，鞏冠不僅分享了奪冠背後的心路歷程，更首次在舞台上自彈自唱兩首歌曲，以歌聲展現他熱愛音樂的另一面，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

▲▼戴愛玲、吉力吉撈．鞏冠出席「基隆100 迎繽萬千 基隆好事年終演唱會」。（圖／基隆市文化觀光局提供）

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此外，演唱會集結GX（鼓鼓、蕭秉治）、戴愛玲、舞思愛、好樂團、許哲誠、幽靈水晶和Saturnday等，現場氣氛熱烈。戴愛玲更帶來一連串精彩歌舞，並盛讚基隆真的好美，演出當天10度左右，體感溫度趨近於0度，戴愛玲說：「天氣這麼冷，演出前還飄著雨，謝謝大家的熱情尖叫聲和支持。」

她特別提到：「特別是那位說要去買鍋貼的歌迷，哈哈，當下真的差點想跟你一起衝去排隊了！」戴愛玲說基隆幾乎已與美食劃上等號，一聽到「基隆」就流口水，表示要趁空去廟口夜市逛一下，讚嘆：「尤其你們推薦的那些美食，有些我都還沒有嚐試過耶！怎能放過！」她現場徵求當地美食導遊，居然幾乎全場都舉手，讓她開心大笑：「那戴愛玲美食團出發嘍！」