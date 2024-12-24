ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

【靠吃起爐灶】曾國城7副業「2年慘賠千萬」　靠1產品翻身豪發300萬年終

▲曾國城靠曾拌麵翻身，擺脫副業失敗魔咒。（圖／翻攝自曾國城臉書）

圖文／鏡週刊

汪小菲當年來台灣當女婿後，接連開了「俏江南」跟「江南匯」，但最後都收攤告終，連S HOTEL都因不敵虧損易主。4年前他和媽媽張蘭以「麻六記」再起爐灶，也準備再度進軍台灣餐飲業，預計明年三月在北市大直忠泰樂生活百貨開幕全新川菜餐廳。

難以忘懷餐廳事業的還有吳宗憲，早在1999年，他就耗資9千萬元在東區開了第一家「惡魔島」餐廳，也是「無聊咖啡」現址，但歷經4年新鮮感一過，生意每下愈況，吳宗憲再花二千萬改裝成Pub，生意仍未見起色，最後小賠收場。今年四月他又斥資4千萬頂下「老唐牛肉麵」，交由兒子經營，最近更表示想砸3千萬開江西餐廳，並引進對岸廚師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【靠吃起爐灶】曾國城7副業「2年慘賠千萬」　靠1產品翻身豪發300萬年終

▲吳宗憲透露出外景吃到美食留戀不已，想砸三千萬開江西餐廳。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

邵昕轉型經營餐飲事業十多年，「何善之」火鍋品牌餐廳，連前第一夫人周美青都曾上門光顧，之後轉型經營以牛肉麵及水餃聞名的「立祥公寓」麵食館，他都是「校長兼工友」顧店攬客，但最後仍不敵新冠疫情的影響，被迫接連收攤。

【靠吃起爐灶】曾國城7副業「2年慘賠千萬」　靠1產品翻身豪發300萬年終

▲邵昕經營的「何善之」火鍋曾紅極一時，是排隊名店。（圖／翻攝自邵昕臉書）

曾國城過去曾開過7家台菜和異國料理餐廳、傳播公司以及夜總會，全部都因虧損結束營業，曾經「二年就賠千萬元」，好在他最後靠「曾拌麵」翻身，不僅賣麵還開設實體面館，今年營業額持續破億，將給近30位員工，發出3百萬的年終獎金。
 

更多鏡週刊報導
【獨家】【靠吃起爐灶】循俏江南模式　汪小菲重返台灣開餐廳
【專訪】曾國城當「吸血鬼boss」自認責任制　蔡亘晏怕被客訴變俗辣
曾國城同框17歲帥兒　贊成義務役延長「4個月像戰鬥營笑死人」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

劉詩詩遭爆離婚首發聲了！「發函警告要求刪文」內容曝光批：惡劣

劉詩詩遭爆離婚首發聲了！「發函警告要求刪文」內容曝光批：惡劣

愛莉莎莎遭「前任集體封鎖＋退追」！　傻眼吐槽：我又沒劈腿

愛莉莎莎遭「前任集體封鎖＋退追」！　傻眼吐槽：我又沒劈腿

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

艾瑞絲「全裸拍寫真」只遮一條布！魔鬼身材全露　粉絲嗨：想拿掉

艾瑞絲「全裸拍寫真」只遮一條布！魔鬼身材全露　粉絲嗨：想拿掉

劉詩詩方闢謠離婚要求刪除！　爆料網紅96字發聲：沒告我造謠啊

劉詩詩方闢謠離婚要求刪除！　爆料網紅96字發聲：沒告我造謠啊

肖戰電影《射鵰英雄傳》出現台灣男星！　曾在《青蛇》演許仙

肖戰電影《射鵰英雄傳》出現台灣男星！　曾在《青蛇》演許仙

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

劉詩詩遭爆離婚首發聲了！「發函警告要求刪文」內容曝光批：惡劣

愛莉莎莎遭「前任集體封鎖＋退追」！　傻眼吐槽：我又沒劈腿

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

艾瑞絲「全裸拍寫真」只遮一條布！魔鬼身材全露　粉絲嗨：想拿掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼
  2. 小孟老師／12月24日星座運勢　平安夜好冷！魔羯給我擁抱
  3. 王齊麟看拳上「女友低頭猛滑手機」！幫陳詩媛解悶…台下互動超閃
  4. 劉詩詩方闢謠離婚要求刪除！　爆料網紅96字發聲：沒告我造謠啊
  5. 孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國
  6. 還欠大S債！汪小菲帶麻六記重返台灣開餐廳…首家店落腳台北大直
  7. 丹佐華盛頓70大壽前受洗！　奧斯卡影帝斜槓成牧師
  8. 曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終
  9. 死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白
  10. 陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366