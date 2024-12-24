曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

▲曾國城靠曾拌麵翻身，擺脫副業失敗魔咒。（圖／翻攝自曾國城臉書）

圖文／鏡週刊

汪小菲當年來台灣當女婿後，接連開了「俏江南」跟「江南匯」，但最後都收攤告終，連S HOTEL都因不敵虧損易主。4年前他和媽媽張蘭以「麻六記」再起爐灶，也準備再度進軍台灣餐飲業，預計明年三月在北市大直忠泰樂生活百貨開幕全新川菜餐廳。

難以忘懷餐廳事業的還有吳宗憲，早在1999年，他就耗資9千萬元在東區開了第一家「惡魔島」餐廳，也是「無聊咖啡」現址，但歷經4年新鮮感一過，生意每下愈況，吳宗憲再花二千萬改裝成Pub，生意仍未見起色，最後小賠收場。今年四月他又斥資4千萬頂下「老唐牛肉麵」，交由兒子經營，最近更表示想砸3千萬開江西餐廳，並引進對岸廚師。

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▲吳宗憲透露出外景吃到美食留戀不已，想砸三千萬開江西餐廳。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

邵昕轉型經營餐飲事業十多年，「何善之」火鍋品牌餐廳，連前第一夫人周美青都曾上門光顧，之後轉型經營以牛肉麵及水餃聞名的「立祥公寓」麵食館，他都是「校長兼工友」顧店攬客，但最後仍不敵新冠疫情的影響，被迫接連收攤。

▲邵昕經營的「何善之」火鍋曾紅極一時，是排隊名店。（圖／翻攝自邵昕臉書）

曾國城過去曾開過7家台菜和異國料理餐廳、傳播公司以及夜總會，全部都因虧損結束營業，曾經「二年就賠千萬元」，好在他最後靠「曾拌麵」翻身，不僅賣麵還開設實體面館，今年營業額持續破億，將給近30位員工，發出3百萬的年終獎金。



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