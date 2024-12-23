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楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她22日便在社群網站透露前幾天在家出了意外，「被木頭直插我的腳底」，隔天本來想先拍戲，結果被同事連忙帶去急診室。

▲▼楊謹華。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

▲楊謹華在家被木頭直插腳底。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

照片中，可以看到楊謹華穿著紅色格紋襯衫和黑長褲，蜷曲坐在病床一角，伸出受傷的左腳，雙手掩面，似乎不敢目睹手術過程。只見醫護人員將一塊綠布放在她的腳上，旁邊放著一些醫療用品，細心進行處置。

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▲▼楊謹華。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

▲楊謹華隔天被同事帶去掛急診。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

楊謹華解釋此次意外是發生在前幾天晚上的收工後，隔天早上本來想先去拍戲，拍完再處理，「我想到腳底要打麻藥及有可能劃一刀，我腋下就流汗，能拖多久就多久」，但最後還是被同事緊急帶去急診室了。

▲▼楊謹華。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

▲楊謹華謝謝醫護人員的細心處置。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

對此，楊謹華想特別感謝那位急診室的醫護人員，「她非常的細心，在她堅持不劃一刀的情況下，耐心的慢慢挑細小的木屑」，事後看到對方被釣出來，她也再度於留言區表達感謝，「謝謝妳的留言，讓我可以再跟妳道謝。」

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