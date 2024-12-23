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蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

記者黃皓瑋／綜合報導

《拳上2024》網紅統神、蹦闆的對決21日登場，經過6回合激戰後，最終由蹦闆勝出，不過蹦闆在比賽中頻頻出現的低頭動作，卻遭部份網友笑稱是在「低頭找東西」。對此格鬥選手金鋼刀（張景雄）今（23日）發文，解釋該動作的用意，也直言「不要把無知當有趣」。

▲▼ 拳上2024-比賽。（圖／記者黃克翔攝）

▲蹦闆在拳賽中的低頭動作，遭部份網友笑稱是在「找東西」。（圖／記者黃克翔攝）

金鋼刀稍早於臉書發文，直言低頭動作是「基本防禦概念」，對蹦闆遭到嘲笑感到不解。他說明在「近距離要換拳」的狀況中，由於難以靠肉眼看到對手的拳，所以只能「預判」對手的動作，然而這種預判只適用於經驗豐富、對自身技術有信心的選手，「不然就是兩手護好整個臉，手肘夾緊肋骨，即使如此對手的攻擊還是有可能穿進來，所以要收下巴」，一旦收了下巴，頭自然就會低下來。

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▲▼金鋼刀。（圖／翻攝自Facebook／金鋼刀）

▲金鋼刀以專業角度分析蹦闆的動作。（圖／翻攝自Facebook／金鋼刀）

對於有網友質疑裁判判決，金鋼刀則坦言比賽是得分制：「不是看誰猛誰扛的（得）多就贏，如果你一直狂打全防禦的對手，但對手也沒有被擊倒，自然你一分是都沒有。」喊話觀眾要先了解規則：「看到這些瞎扯蛋的發言，覺得蠻可笑的，但這代表更多群眾關注台灣的拳賽了，只是對於專業知識，我想鍵盤俠居多的台灣，還有一段路要走。」

金鋼刀臉書全文

#這不叫低頭
#這是基本防禦概念好嗎
#10盎司本來就是正式比賽手套
#哪來娘炮
我看很多完全不懂拳擊的，
除了批評專業裁判的判決，
也嘲笑戴10盎司是娘炮！！！！
很抱歉，
從我開始打正式比賽，
除了MMA是四盎司的露指手套，
其餘站立技幾乎都是戴10盎司的拳套，
只能說無知蠻可怕的。
再來，
嘲笑選手低頭是在找東西？？？
基本上近距離要換拳的時候，
光用眼睛是不可能看得到對手的拳，
這時候只能先「預判」對手有可能的動作，
但這是對自己技術有自信
並且經驗豐富的選手才能做到。
不然就是兩手護好整個臉，
手肘夾緊肋骨，
即使如此對手的攻擊還是有可能穿進來，
所以要收下巴，
在那邊嘲笑低頭找東西的，
可以自己試試看全防禦的動作，
只要收下巴自然頭就要低下來，
不要把無知當有趣。
而批評裁判判決的，
要理解比賽是得分制，
不是看誰猛誰扛的多就贏，
如果你一直狂打全防禦的對手，
但對手也沒有被擊倒，
自然你一分是都沒有，
所以很多外行人一直說蹦闆低頭被壓著打，
各位外行人觀眾，
先了解一下比賽規則吧，
看到這些瞎扯蛋的發言，
覺得蠻可笑的，
但這代表更多群眾關注台灣的拳賽了，
只是對於專業知識，
我想鍵盤俠居多的台灣，
還有一段路要走。

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蹦闆, 統神, 金鋼刀, 拳上2024

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