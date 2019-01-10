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《星際爭霸戰》第4集被擱置！　「2個克里斯」都不回歸

《星際爭霸戰：浩瀚無垠》。（圖／《星際爭霸戰：浩瀚無垠》劇照）

▲克里斯潘恩（右）為該系列男主角。（圖／《星際爭霸戰：浩瀚無垠》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

電影《星際爭霸戰》第4集可能已經被擱置。

該版本首集於2009年上映，為第11部星艦迷航記系列電影，接連推出2013年《闇黑無界：星際爭霸戰》（Star Trek into Darkness）、2016年《星際爭霸戰：浩瀚無垠》（Star Trek Beyond），但《星際爭霸戰：浩瀚無垠》全球票房沒有達到預期，比前2集來得低。

據《Deadline》報導，SJ Clarkson原本要執導《星際爭霸戰4》，成為該系列首位女性導演，但現在要負責HBO《冰與火之歌：權力遊戲》前傳的試播集，因為《星際爭霸戰4》被擱置。對此，派拉蒙影業拒絕評論。

《星際爭霸戰》。（圖／《星際爭霸戰》劇照）

▲克里斯漢斯沃出現在《星際爭霸戰》。（圖／《星際爭霸戰》劇照）

先前克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）傳出要回歸演出「Captain George Kirk」一角，最後不了了之，就連男主角克里斯潘恩（Chris Pine）都不打算回歸。有報導指出，是因為他們加入漫威和DC演出後，薪水上漲，要求加薪，但派拉蒙堅持其預算而拒絕。

但也有另一個說法，為派拉蒙先答應加薪，之後卻反悔。無論如何，喜歡《星際爭霸戰》的粉絲得等上好一段時間了。

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