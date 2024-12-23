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陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星李昀銳因為與孟子義合作主演熱門劇《九重紫》備受矚目，近期因因為劇中的「手部特寫」意外登上熱搜，網友對他的「大拇指」模樣毫不留情，毒舌直批「真是一手難看，臉和手各長各的！」迅速掀起熱烈討論，連帶讓丁禹兮、劉學義等其他男星的「醜指甲」也被拿出來討論。

▲李昀銳的手指被批不好看。（圖／翻攝自微博）

▲李昀銳在直播中避開露出大拇指。（圖／翻攝自微博）

在《九重紫》中，李昀銳飾演男主角宋墨，憑著俊美扮相吸引不少粉絲，但當鏡頭對準他的手時，卻意外被嘲諷。網友吐槽他的「又短又大的大拇指」讓人出戲，還建議「換手替」，關鍵字「李昀銳大拇指」衝上微博熱搜首位。面對質疑，李昀銳在直播中幽默回應，當粉絲要求他比心時，他自黑：「這樣可以避免大拇指露出。」

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▲李昀銳的手指被批不好看。（圖／翻攝自微博）

▲李昀銳的手指被批不好看。（圖／翻攝自微博）

事實上，除了李昀銳之外，也有其他男星的手也被網友拿出來比較討論。劉學義在《春花焰》中以帥氣古裝形象圈粉無數，但手卻有著反差感。當他的手撫摸女主角吳謹言的臉龐時，有觀眾直言：「這雙手像50、60歲老頭子的！」不懂為何導演不避開，或讓後製好好地修飾，而丁禹兮也因《永夜星河》爆紅，但他的手指則被調侃為「短小的指甲讓人不知所措」。

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