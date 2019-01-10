漫威電影宇宙10周年海報「少了5個人」　洛基被歸類在反派！

記者許瑞麟／綜合報導

漫威電影宇宙已經10周年，將在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）後進入第4階段，現在官方又釋出2張新海報，可以看到一張全部都是超級英雄，另一張則是歷年的反派角色。

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英雄海報上有浩克、雷神索爾、奇異博士、獵鷹、黑豹、幻視、美國隊長、鋼鐵人、戰爭機器、蟻人、星爵、葛魔菈、火箭浣熊、酷寒戰士、緋紅女巫、黑寡婦、德克斯、尼克福瑞、鷹眼、格魯特。但不見螳螂女、涅布拉、蜘蛛人、快銀、黃蜂女。

▲超級英雄海報。（圖／翻攝自MCU News &Tweets推特）



反派角色的海報上則有薩諾斯、洛基、奧創、控訴者羅南、紅骷髏、鐵霸王、魔雷基、戴倫克洛斯、毀滅者、惡煞、鞭狂、交叉骨、滿大人、伊戈、艾瑞克齊爾蒙格、齊莫男爵、海拉、卡西利亞斯、宗師。不過沒有《蜘蛛人：返校日》的禿鷹。

▲反派海報。（圖／翻攝自MCU News &Tweets推特）



這2張藝術照來自於John Guydo為Grey Matter Art的創作，可以在網路上購買，至於《蜘蛛人》角色未能出現，可能是礙於版權在索尼，沒看到黃蜂女，可能是這角色出現在《蟻人與黃蜂女》時已經是漫威電影宇宙10年又2個月。其它網友爭論的部分，還有洛基被列在反派、涅布拉神隱等。