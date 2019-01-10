ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

漫威電影宇宙10周年海報「少了5個人」　洛基被歸類在反派！

記者許瑞麟／綜合報導

漫威電影宇宙已經10周年，將在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）後進入第4階段，現在官方又釋出2張新海報，可以看到一張全部都是超級英雄，另一張則是歷年的反派角色。

►更多【漫威】相關新聞 

英雄海報上有浩克、雷神索爾、奇異博士、獵鷹、黑豹、幻視、美國隊長、鋼鐵人、戰爭機器、蟻人、星爵、葛魔菈、火箭浣熊、酷寒戰士、緋紅女巫、黑寡婦、德克斯、尼克福瑞、鷹眼、格魯特。但不見螳螂女、涅布拉、蜘蛛人、快銀、黃蜂女。

漫威電影宇宙10周年海報。（圖／翻攝自MCU News &Tweets推特）

▲超級英雄海報。（圖／翻攝自MCU News &Tweets推特）

反派角色的海報上則有薩諾斯、洛基、奧創、控訴者羅南、紅骷髏、鐵霸王、魔雷基、戴倫克洛斯、毀滅者、惡煞、鞭狂、交叉骨、滿大人、伊戈、艾瑞克齊爾蒙格、齊莫男爵、海拉、卡西利亞斯、宗師。不過沒有《蜘蛛人：返校日》的禿鷹。

漫威電影宇宙10周年海報。（圖／翻攝自MCU News &Tweets推特）

▲反派海報。（圖／翻攝自MCU News &Tweets推特）

這2張藝術照來自於John Guydo為Grey Matter Art的創作，可以在網路上購買，至於《蜘蛛人》角色未能出現，可能是礙於版權在索尼，沒看到黃蜂女，可能是這角色出現在《蟻人與黃蜂女》時已經是漫威電影宇宙10年又2個月。其它網友爭論的部分，還有洛基被列在反派、涅布拉神隱等。

推薦閱讀

《神鬼傳奇》慘敗「導演也看到很痛苦」　闇黑宇宙停擺

金球獎／《羅馬》艾方索柯朗同時奪最佳導演和外語片！

山繆傑克森劇透了！　「驚奇隊長可以穿越時空」

金球獎／首位韓裔視后！《追殺夏娃》吳珊卓韓語致詞：爸媽我愛你

《波希米亞狂想曲》「被開除導演」感謝金球獎　結果被罵翻

漫威總裁證實！《復仇者4》全部預告只會出現正片前15分鐘內容

凱文史貝西出庭　被控性騷18歲少年「恐監禁5年」

金球獎／《波希米亞狂想曲》打敗《一個巨星的誕生》獲戲劇類最佳影片

《猛毒》續集真的在準備中！　但他可能不會回歸

金球獎／重現皇后已逝主唱靈魂　《波希米亞》雷米馬利克稱帝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

尾田榮一郎豪宅帶你逛！　地板踩了會變色…大廚庭院烤肉「一看是木村拓哉」

白冰冰代言高雄MV出爐！親自作詞「路名編成RAP」　50萬拍攝費全包了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 南台灣購物專家合體！　「20年天王天后」同台唱情歌
  2. 女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖
  3. 校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」
  4. 「鬼妞戀」被戴綠帽　小鬼認「1個原因」分手歷任女友
  5. 漫威電影宇宙10周年海報「少了5個人」　洛基被歸類在反派！
  6. 追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光
  7. 羅PD幸福節目+1！《Coffee Friends》實踐都市人生活的夢想清單
  8. 嚴立婷怒了：能不能給妳十巴掌！　爆氣開嗆「毫無羞恥心」
  9. 主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」
  10. 《初戀的情人》劇評：記得愛護你失智的大孩子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366