芭比娃娃真人版電影確定！　「小丑女」瑪格羅比主演

▲瑪格羅比主演《芭比娃娃》真人版電影。（圖／達志影像、翻攝自Barbie粉絲專頁）



記者許瑞麟／綜合報導

芭比娃娃（Barbie）真人版電影延宕許久，現在終於有了新進度，確定由瑪格羅比（Margot Robbie）主演。

芭比娃娃所屬的玩具廠商美泰兒（Mattel）成立自己的電影公司Mattel Films，將和華納兄弟合作把這經典玩具搬上大銀幕，華納兄弟影業集團董事長Toby Emmerich表示，「這個項目是良好的合作開端，瑪格是理想的製作人和演員，讓芭比以新鮮、貼近人心的方式，在電影裡為觀眾呈現。」

瑪格羅比也相當期待，「玩芭比娃娃可以讓孩子在自我探索時促進他們產生自信、好奇心和溝通能力，這品牌經過60年的時間，芭比讓孩子想像自己可以變成公主，甚至是總統。」對於能夠主演感到相當榮幸，同時擔任監製，相信可以帶來正面的影響力。

▲瑪格羅比要先忙完小丑女。（圖／《自殺突擊隊》劇照）



芭比演員人選從艾米舒默（Amy Schumer）找到安海瑟薇（Anne Hathaway），最後索尼影業決定放棄，美泰兒（Mattel）玩具公司便收回版權，和華納合作。

不過本片目前開拍、上映日期皆尚未確定，瑪格羅比2月開始要先投入《猛禽小隊》（Birds of Prey）的拍攝工作，勢必要等到拍完後才能開始芭比真人版電影的工作。

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