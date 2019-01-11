ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

幫星爵尋找「消失的腹肌」　網笑：不拍片就胖回去了

克里斯普拉特（Chris Pratt）發胖。（圖／CFP）

▲克里斯普拉特2018年為超級盃拍的啤酒廣告。（圖／CFP）

記者許瑞麟／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）近來陷入熱戀，和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）交往，卻又被網友虧「幸福肥」，沒有拍片身材就發胖。

克里斯普拉特2018年演出的《復仇者聯盟3：無限之戰》和《侏羅紀世界：殞落國度》都是年度最賣座票房前3名，雖然《星際異攻隊》第3集目前被擱置，他也把握時間享受休假時光，近來被拍到和女友到海邊度假，小倆口有說有笑，洋溢幸福氛圍。

克里斯普拉特（Chris Pratt）發胖。（圖／CFP）

▲克里斯普拉特容易復胖。（圖／CFP）

不過大家都把目光放在他的肚子上，只見克里斯普拉特穿著短褲走在岸上，腹肌和胸肌已經消失得無影無蹤，在《復仇者聯盟3：無限之戰》中有一幕還被隊友笑說發胖，如今在現實生活中身材也跟著走樣，但也有網友認為明星維持身材很辛苦，偶爾放縱並沒有關係。

其實克里斯普拉特體質很容易復胖，而且很愛喝啤酒、吃垃圾食物，在拍片前得積極健身、控制飲食，才能夠回復體態，曾在半年內瘦了30公斤。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

《波希米亞狂想曲》「被開除導演」感謝金球獎　結果被罵翻

芭比娃娃真人版電影確定！　「小丑女」瑪格羅比主演

《神鬼傳奇》慘敗「導演也看到很痛苦」　闇黑宇宙停擺

《星際爭霸戰》第4集被擱置！　「2個克里斯」都不回歸

漫威總裁證實！《復仇者4》全部預告只會出現正片前15分鐘內容

山繆傑克森劇透了！　「驚奇隊長可以穿越時空」

復仇者聯盟傳在奧斯卡合體！　「沒主持人拯救收視率」

漫威電影宇宙10周年海報「少了5個人」　洛基被歸類在反派！

奧斯卡可能沒有主持人　「倒數6周」還找不到人！

凱文史貝西出庭　被控性騷18歲少年「恐監禁5年」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

星爵, 克里斯普瑞特, Chris Pratt

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！
  2. 王仁甫《傳說》打輸KID　「開掛」找閃電狼咪咪蛋復仇
  3. 台灣首屈一指的EDM團體？　PTT鄉民大推「這雙人組合」
  4. 安心亞「超激短褲」秀火辣身材！　激吻男性對象曝光
  5. 影評／《幻土》如夢如迷宮的現實冷眼
  6. 微風南山捕獲「偶像劇男神」！0偽裝合體經典夯團..都是為了他
  7. 幫星爵尋找「消失的腹肌」　網笑：不拍片就胖回去了
  8. SEVENTEEN、太妍蓄勢待發！1月至少27組歌手排隊回歸～
  9. 運動忘了帶上衣！　《黑澀會》玉兔「單穿中空內衣」跑步羞爆
  10. 曹西平同框「性感女神始祖」：這才是第一名　釣出整排老司機：身材好到爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366