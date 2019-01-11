幫星爵尋找「消失的腹肌」　網笑：不拍片就胖回去了

▲克里斯普拉特2018年為超級盃拍的啤酒廣告。（圖／CFP）



記者許瑞麟／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）近來陷入熱戀，和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）交往，卻又被網友虧「幸福肥」，沒有拍片身材就發胖。

克里斯普拉特2018年演出的《復仇者聯盟3：無限之戰》和《侏羅紀世界：殞落國度》都是年度最賣座票房前3名，雖然《星際異攻隊》第3集目前被擱置，他也把握時間享受休假時光，近來被拍到和女友到海邊度假，小倆口有說有笑，洋溢幸福氛圍。

▲克里斯普拉特容易復胖。（圖／CFP）



不過大家都把目光放在他的肚子上，只見克里斯普拉特穿著短褲走在岸上，腹肌和胸肌已經消失得無影無蹤，在《復仇者聯盟3：無限之戰》中有一幕還被隊友笑說發胖，如今在現實生活中身材也跟著走樣，但也有網友認為明星維持身材很辛苦，偶爾放縱並沒有關係。

其實克里斯普拉特體質很容易復胖，而且很愛喝啤酒、吃垃圾食物，在拍片前得積極健身、控制飲食，才能夠回復體態，曾在半年內瘦了30公斤。

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