「芒果公主」罕見合體老公放閃對唱！　陪百名長者歡度平安夜

記者蔡琛儀／台北報導

被譽為「芒果公主」的台語歌手喬幼，於今（24日）中午受邀參加感恩餐會暨落成團聚尾牙宴會，陪伴100位來自桃園日照中心的長輩一同歡度平安夜。

▲喬幼。（圖／祥宏健康股份有限公司提供）

喬幼獻唱新歌〈做恁的倚靠〉，她提到自從10歲參加歌唱比賽踏上音樂之路後，在她20歲之前的所有表演的舞台服裝，都是媽媽不眠不休、一針一線的縫製，因此對母親她有著滿滿的感謝。而喬幼父母的愛除了對自己的子女，還發揮在照顧流浪動物身上，母親在老家修整空間就為了收編40幾隻浪貓，父親則是在鄰里間默默助養浪貓。

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此外，喬幼也演唱自創曲〈一帆風順〉感謝歌迷始終如一的支持，還有一首甜蜜新歌〈幸福滿滿〉找來老公完成男女對唱。但這次籌備的新歌MV中，她被導演要求凌晨化好妝，大隊人馬到海邊出外景，不僅要在沙漠中艱難的行走，整天下來吃了滿嘴的海沙，風大到人都站不穩，還在山區遇上下雨無法順利拍攝，在下山續拍前，喬幼暗自在心中祈求能有好天氣，果然後如歌名「一帆風順」，接下來一路放晴，甚至需要陽傘來防曬。

喬幼跟團隊花了兩三年辛苦籌備製作個人專輯終於即將發行，喬幼表示很開心在平安夜當天將成果跟最關心的長輩們分享，此次活動不僅是喬幼音樂生涯的重要時刻，也是她對長輩的深情關懷。