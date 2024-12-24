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許藍方公開培養自信女力秘訣！　定期保養維持狀態：成就更好的自己

記者孟育民／台北報導

「最美博士」許藍方日前推出第三本新書《性愛之外》，更大方公開自身培養自信女力的關鍵心法，感情一直讓外界撲朔迷離的她說明，愛別人之前必須要先學會愛自己，時下聰明女性更要懂得如何愛自己才能掌握主動權；而許藍方博士也不吝分享從日常的精油芳療，到定期的進行非侵入式的科技保養，從裡而外好好的呵護自己，每一項都展現她對生活品質的極致追求。

▲▼許藍方推出新書，公開自身培養自信女力的關鍵心法。（圖／公關提供）

▲許藍方推出新書，公開自身培養自信女力的關鍵心法。（圖／公關提供）

一直以來以智慧美麗兼具的形象著稱許藍方博士，經常在社群、個人頻道或談話性節目中，暢談她如何維持身心健康、保持幸福的秘訣。她坦言：「女人愛自己，才能成就更好的自己。」許博士說每個人都一定要有自己的驕寵秘方，例如自己就是會透過日常的芳療護理來好好寵愛自己，因為其深信只有打從心底愛自己，才能在這個充滿挑戰的世界中活得更自信、更美麗。

▲▼許藍方推出新書，公開自身培養自信女力的關鍵心法。（圖／公關提供）

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▲許藍方認為要先愛自己。（圖／公關提供）
坐擁「最美博士」稱號，許藍方在日常中的保養只做好最基礎的清潔、保濕以及防曬，對於現代人一生面對的抗老課題，許博士表示科技保養才是最能有效維持最佳狀態的方法！她說：「真的只有靠醫療儀器的輔助才能更有效地保持年輕，定期到聖宜再加上日常保養就是最正確的選擇，今年成為聖宜診所的品牌大使，找到安全第一且與自己觀念契合的醫師，是一件很感恩的事。」

▲▼許藍方推出新書，公開自身培養自信女力的關鍵心法。（圖／公關提供）

▲許藍方擁有凍齡的外表，現在定期都會去保養。（圖／公關提供）

許藍方博士強調，年齡不是阻礙美麗的絆腳石，正確的保養方式能讓每個年齡段的人都能保持自信與活力。選擇合適的醫美療程，讓大家在繁忙的生活中也能擁有如初的青春與魅力；許藍方透露這次發布新書也在月底即將舉辦見面會，為了在粉絲面前呈現自己最好的一面，在11月就已經先悄悄回診所進行保養。




 

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