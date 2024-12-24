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「最美軍嫂」張馨予老公轉行當保安被酸　年薪曝光…她霸氣回擊8字

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張馨予過去和男星李晨有過一段情，在2018年和軍官何捷結婚後，擁有「最美軍嫂」之稱。她的丈夫近來被發現轉業到廣州大學保衛處任職，也引發部份人酸「男方配不上女的」，對此，有網友揭露何捷的工作根本是「爽缺」；而張馨予也出面回應。

外送用▲▼「最美軍嫂」張馨予老公轉行當保安被酸。（圖／翻攝自微博）

▲張馨予在2018年嫁給軍人何捷。（圖／翻攝自微博）

有網友指出，廣州大學是正廳級的事業單位，學校的保安雖然是由第三方機構簽約，但實際上是聽從保衛處指揮，並不隸屬於學校，薪水也是由第三方機構發放，「所以說他是小保安的可以退出了。」

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網友表示，何捷是因為年紀到了轉業，「國家安排體制內的工作，各高校每年都有專門的指標用於接收退伍軍人，接收後成為學校正式編制人員。」至於何捷的薪資，據悉月薪約為人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元），稅後年薪約為人民幣15萬元（約新台幣68萬元）左右，「也不要嘲諷他沒有老婆賺得多，為什麼女明星一定要嫁給富豪？而且張（馨予）在這段婚姻裡是有好處的，最基礎的就是現在名聲逆轉了有一個不混圈子的老公也挺不錯。」

▲▼「最美軍嫂」張馨予老公轉行當保安被酸。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予在婚後行事較為低調。（圖／翻攝自微博／張馨予）

此外，廣州大學的編制內工作並不容易進入，許多高學歷的人都擠不進去，網友認為，何捷能夠進入這樣的工作崗位，實際上是相當不錯的；另外也有人表示，何捷的工作是坐辦公室裡的，清閒又穩定，根本錢多事少。對此，張馨予也於24日在微博發文：「價值觀是個好東西。」疑似為老公發聲。

▲▼「最美軍嫂」張馨予老公轉行當保安被酸。（圖／翻攝自微博）

▲網友分析何捷的工作。（圖／翻攝自微博）

▲▼「最美軍嫂」張馨予老公轉行當保安被酸。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予發文。（圖／翻攝自微博／張馨予）

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