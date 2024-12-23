孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

圖文／鏡週刊

網紅團體「反骨男孩」成員孫生，曾被爆約砲百女、無套中出，私生活引人側目，10月分才因為性騷擾女網友遭台北地檢署起訴。日前又傳出，他2年前就曾開口邀約當時年僅14歲的小女網紅去薇閣，小女生差點傻傻跟著走，後來被同行的親姐姐攔下告知是旅館，才生氣又錯愕，事後孫生還為此被酷炫叫去工作室，親自向女方道歉。

有讀者提供一段街訪影片，邀請路人挑戰打給前男友跟對方說：「我想你」，就能獲得1千元；其中未滿16歲的L女，主動表示說可以打給孫生，但兩人只是有過交集的對象並非男友，後來電話雖撥通，但孫生都沒接，僅回訊息詢問：「怎麼了？」這時主持人宛宛兒問她，孫生是她喜歡的類型？L女立刻回「噁心死了」，一旁攝影師立刻補充是孫生想騙她去薇閣！

不知薇閣是摩鐵 險上當

據悉，未成年的L女小網紅，平常都會經營社群、拍短影音，也因此和孫生、酷炫等人有交集，曾經在某次碰面時，孫生竟想邀約她去薇閣，但當時她才14歲，根本不知道薇閣竟然是旅館，後來是被一旁的姐姐提醒，才趕緊拒絕孫生。

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宛宛兒對於孫生會對未成年女孩提出這種邀約，感到不可置信，頻說：「不可能吧！他不會是這種人吧！」但L女卻表示，後來孫生還有為此向她道歉，並且是在老闆酷炫的工作室裡。宛宛兒聽了更是一副不可置信模樣，直言：「想不到，但我們都是好朋友，也不關我的事。」

▲孫生私生活一直爭議不斷，日前還因性騷擾女性被地檢署起訴。（翻攝自孫生IG）

揉前胸撫摸屁股 不放手

孫生的風格一向都是口無遮攔、肆無忌憚，尤其對私生活相當大方，不在乎公開過去的感情史，本刊還曾直擊孫生在公園和小網紅張優上演野戰，先是揉捏女生裸露的前胸，接著展開火車便當姿勢，撫摸屁股不放手，激情程度令人瞠目。

▲本刊曾直擊孫生（左）在公園和小網紅張優（右）上演野戰。

今年7月，孫生邀約夜店認識的女子外出吃飯，該女找了一名女網友同行，沒想到席間，孫生與該友人走出餐廳到路旁抽菸時，他突然對女方說：「屁股有肉哦，撞起來才爽。」同時動手襲臀，氣得女方憤而離席並提告，由於雙方互動過程全被監視器拍下，台北地檢署於10月依性騷擾罪嫌將他起訴。

回應 本刊詢問孫生經紀人回應，至截稿前都未有回覆。



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