2019柏林影展第2波片單　TFBOYS王源新片入選競賽片！

記者許瑞麟/綜合報導

2019年柏林影展公開第2波片單,至今競賽作品中有8位女導演,亞洲地區新增2部作品,為王小帥所執導的《地久天長》以及王全安的《Öndög》。

主競賽單元

《地久天長》(So Long, My Son)

中國

導演:《闖入者》王小帥

演員:王景春、詠梅、齊溪、王源、杜江等人

世界首映

▲《地久天長》。(圖/《地久天長》劇照)



《Elisa y Marcela》(Elisa & Marcela)

西班牙

導演:《街角的書店》Isabel Coixet

演員:Natalia de Molina、Greta Fernández、Sara Casasnovas等人

世界首映

《Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija》(God Exists, Her Name Is Petrunija)

馬其頓/比利時/斯洛維尼亞/克羅埃西亞/法國

導演:《When the Day Had No Name》Teona Strugar Mitevska

演員:Zorica Nusheva、Labina Mitevska、Simeon Moni Damevski等人

世界首映

《Marighella》

巴西

導演:Wagner Moura

演員:Seu Jorge、Adriana Esteves、Bruno Gagliasso,

世界首映,首部長片,非競賽片

《Mr. Jones》

波蘭/英國/烏克蘭

導演:《神秘獵殺》Agnieszka Holland

演員:詹姆士諾頓(James Norton)、凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)、彼得賽斯嘉(Peter Sarsgaard)

世界首映

《Öndög》

蒙古

導演:《白鹿原》王全安

演員:Dulamjav Enkhtaivan、Aorigeletu、Norovsambuu Batmunkh

世界首映

《The Operative》

德國/以色列/法國/美國

導演:《Bethlehem》Yuval Adler

演員:黛安克魯格(Diane Kruger)、馬丁費里曼(Martin Freeman)、凱斯安凡(Cas Anvar)

世界首映,非競賽片

《La paranza dei bambini》(Piranhas)

義大利

導演:《監獄之花》Claudio Giovannesi

演員:Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea, Pasquale Marotta

世界首映

《Systemsprenger》(System Crasher)

德國

導演:《Without This World》Nora Fingscheidt

演員:Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister

世界首映,首部長片

《Ut og stjæle hester》(Out Stealing Horses)

挪威/瑞典/丹麥

導演:《The Beautiful Country》Hans Petter Moland

演員:Stellan Skarsgård, Tobias Santelmann, Bjørn Floberg, Danica Curcic

世界首映

《Varda par Agnès》(Varda by Agnès)紀錄片

法國

導演:《五點到七點的克萊歐》安妮華達(Agnès Varda)

世界首映,非競賽片

柏林影展特別展映

《ANTHROPOCENE: The Human Epoch》紀錄片

加拿大

導演:《人造風景》Jennifer Baichwa、Nicholas de Pencier、Edward Burtynsky

歐洲首映

《Es hätte schlimmer kommen können – Mario Adorf》(It Could Have Been Worse – Mario Adorf)紀錄片

德國

導演:《Nelly’s Adventure》Dominik Wessely

世界首映

《El Norte》(The North)

美國(1984)

導演:《哭泣的玫瑰》Gregory Nava

演員:Zaide Silvia Gutiérrez, David Villalpando, Ernesto Gómez Cruz, Lupe Ontiveros

歐洲首映,修復版

Berlinale Special at the Haus der Berliner Festspiele



《The Boy Who Harnessed the Wind》

英國

導演:Chiwetel Ejiofor

演員:Chiwetel Ejiofor, Maxwell Simba, Lily Banda, Noma Dumezweni, Aïssa Maïga, Joseph Marcell, Lemogang Tsipa

歐洲首映,首部長片

《Lampenfieber》(Kids in the Spotlight)紀錄片

德國

導演:Alice Agneskirchner

世界首映

Berlinale Special Gala at the Friedrichstadt-Palast



《Celle que vous croyez》(Who You Think I Am)

法國

導演:《Angel of Mine》Safy Nebbou

演員:茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche), François Civil, Nicole Garcia

世界首映