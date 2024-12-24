峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

記者孟育民／台北報導

聖誕快樂！本周的《星光雲！RUN新聞》應景的在聖誕節前夕與AcQUA源少年R.Y.G.、PIZZALI、王ADEN、畇二以及夏蕾一起來場不正經的交換禮物，沒想到當峮峮拿出交換禮物，讓KID整個走心，氣喊：「太過分了吧」、「妳死定了」。

▲王ADEN、PIZZALI、AcQUA源少年R.Y.G.、畇二、夏蕾來到《RUN新聞》，與KID、峮峮玩交換禮物。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

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KID開場就說：「我現在已經是兩個孩子的爸，但我每天都跟漂亮的女生、男生一起工作，這個畫面，我就是跟大家融在一起，遠遠看不知道哪一個是比較老那個。」不過當他抽到夏蕾精心準備的禮物，是一整套天線寶寶小波的衣服，還有搭配大耳朵跟嘴唇，讓他差點笑不出來，但他還是配合地穿上，逗樂現場所有人。

▲KID換上天線寶寶的衣服。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

有趣的是，峮峮介紹自己準備的禮物時，先說：「它非常有價值、有收藏的意義、在百年之後會翻倍漲、它會讓他心情療癒。」讓眾人想破頭不知道究竟是什麼，原來是KID親手畫的自畫像，讓本尊看到後當場走心：「妳把我送給別人？妳把這個拿給別人？」





▲▼峮峮拿KID自畫像送人，讓本春走心。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）



兩人當場為了禮物吵了起來，KID質問峮峮：「等一下，妳死定了，這個禮物一定是製作幫你準備的。」更對峮峮的解釋假裝沒聽到。事實上，這幅畫原本是節目要送給粉絲的，最後峮峮的成功送出，只有KID的沒有人來領，才拿來交換禮物，讓KID大走心，忍不住嘆氣，場面超爆笑！

▲峮峮、KID鬥嘴。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）