日本女團將首度來台跨年！　苦練中文還被要求：不准用平假名標音

記者蔡琛儀／台北報導

日本女團「@onefive」將於12月31日來台參加「台南好young跨年演唱會」，對於即將獻出海外演出處女秀感到相當緊張，為此經紀人還替四位成員特訓，除了聽不懂的地方回家要加強之外，甚至連發音都超級要求，祭出「不准用平假名標音」的規定，為的就是希望她們下週來的時候發音可以夠標準。

▲日本女團「@onefive」。（圖／雅慕斯娛樂提供）

@onefive由MOMO、KANO、SOYO、GUMI四名成員所組成，她們也是雅慕斯娛樂繼Perfume、BABYMETAL等稱霸不同領域的天團後，最新打造的女子團體。團體名「@onefive」是因為成員在15歲時組成，並珍惜一生一遇的緣分。此外，團名中的「@」包含了「從我們」、「從此時此地」的含義，四位成員出道時就一起演出《如果推上武道館我就死而無憾》日劇及電影版。

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今年迎接成軍五週年的@onefive，除了推出首張專輯《Classy Crush》找來多位日本知名音樂人攜手打造，主打「Japanese Classy Crush」的個性派風格，專輯主打歌〈OZGi〉的鞠躬舞更是相當吸睛，將日本文化的鞠躬禮儀發揮的淋漓盡致；至於即將到來的海外初體驗，是她們成軍五年來首度、同時也是人生首次要在海外跨年，她們聽說台南有相當多美食，已經迫不及待想要來品嚐，甚至許願「希望吃過一輪再回日本！」

而為了要到台南參加跨年晚會，四位成員還被會說中文的經紀人開班授課，除了規定要用拼音練習發音，第一次就上了兩小時的課，甚至要求日本人最不擅長的「四聲」要念清楚，希望屆時能在演出時讓現場以及螢幕前的觀眾們都能聽到她們的努力。